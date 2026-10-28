Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a admis posibilitatea ca Rusia să primească garanții de securitate în cadrul unei viitoare soluționări pașnice a războiului, însă a subliniat că prioritatea trebuie să fie protejarea Ucrainei. Liderul de la Kiev consideră că eventualele discuții pe această temă trebuie să aibă loc după clarificarea condițiilor de încheiere a conflictului și cu participarea Europei, dacă vor fi negociate garanții de securitate. Declarațiile vin în contextul pregătirilor pentru reluarea negocierilor dintre Rusia și Ucraina, la Abu Dhabi.

Potrivit publicației Financial Times, declarația reprezintă o schimbare importantă de poziție din partea Kievului, care a respins anterior cererile Moscovei privind garanțiile împotriva extinderii NATO.

„Mai întâi trebuie să rezolvăm problema acestui război și abia apoi să căutăm răspunsuri la întrebările pe care Rusia le ridică, pornind de la propriile sale viziuni și așteptări în materie de securitate”, a declarat Zelenski jurnaliștilor la Kiev.

Zelenski cere implicarea Europei în negocieri

Liderul ucrainean a subliniat că statele europene trebuie să participe la discuțiile privind arhitectura de securitate de după război. Potrivit acestuia, eventualele acorduri care vor viza garanțiile de securitate trebuie negociate cu implicarea tuturor părților relevante.

„Putem discuta chestiuni conceptuale cu rușii prin intermediul SUA. Dar dacă vom trece la formatul garanțiilor de securitate și se va decide că pentru acestea este necesară participarea Europei, atunci Europa trebuie să facă parte din aceste discuții”, a afirmat președintele ucrainean.

Între timp, premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, și președintele Finlandei, Alexander Stubb, au discutat cu liderul rus Vladimir Putin. Støre a declarat că scopul convorbirii a fost transmiterea poziției europene privind necesitatea încheierii războiului.

Oficialul norvegian a spus că nu se așteaptă ca Putin să-și schimbe imediat poziția, dar a insistat că mesajul Europei trebuie să fie transmis clar Moscovei.

Moscova ar urmări limitarea extinderii NATO

Potrivit unor surse din ministerele de externe ale statelor occidentale, citate de The Telegraph, Kremlinul ar putea folosi negocierile privind încheierea războiului pentru a obține concesii mai ample din partea NATO.

Printre obiectivele atribuite Moscovei se numără revenirea Alianței la configurația teritorială din 1997 sau retragerea unor trupe și echipamente militare din statele membre aflate în apropierea Rusiei, inclusiv din țările baltice, Polonia și Finlanda.

Rusia a formulat cereri similare înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022. Statele occidentale au respins solicitările care ar limita dreptul statelor de a-și decide propriile alianțe și ar modifica actuala arhitectură de securitate europeană.

Ce urmează să discute delegațiile la Abu Dhabi

Potrivit lui Zelenski, următoarea rundă de negocieri dintre delegațiile Rusiei și Ucrainei, programată la Abu Dhabi la începutul lunii noiembrie, ar urma să se concentreze pe măsuri concrete de reducere a tensiunilor.

Printre subiectele de pe agendă se numără un posibil armistițiu în sectorul energetic și în Marea Neagră, precum și garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Președintele ucrainean a declarat că, în urma discuțiilor cu liderii Norvegiei și Finlandei, a înțeles că Moscova tratează cu seriozitate negocierile planificate.

În schimb, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a criticat contactele europenilor cu Putin, calificându-le drept o încercare de a se implica în procesul de negociere. Oficialul rus a susținut că poziția Europei față de Moscova nu s-a schimbat.

Deocamdată, nu există un acord privind condițiile încheierii războiului, iar rezultatul viitoarelor discuții rămâne incert, transmite Digi24.