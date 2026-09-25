Președintele Volodimir Zelenski a anunțat perfectarea unui acord pentru un lot de rachete destinate sistemului de apărare antiaeriană Patriot, joi, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții comunității ucrainene din Statele Unite, potrivit The Kyiv Independent.

Liderul Ucrainei a descris acordul ca fiind „foarte important”, iar acesta vine într-o perioadă în care țara sa se confruntă cu o penurie critică de muniție pentru apărare anti-aeriană, în special de rachete Patriot, singurele arme capabile să intercepteze în mod fiabil rachetele balistice rusești.

„Am ajuns la un acord – nu voi spune cu cine”

La întâlnirea cu comunitatea ucraineană din SUA, Volodimir Zelenski a anunțat că mai multe interceptoare Patriot vor ajunge în curând la Kiev, dar a evitat să dezvăluie numele țării care va furniza rachetele.

„Astăzi am ajuns la un acord — nu voi spune cu cine — privind livrarea unui lot de rachete pentru sistemele Patriot”, a declarat președintele Zelenski, citat de publicația ucraineană European Pravda.

„Este o decizie importantă, una foarte importantă. Am obținut un rezultat”, a adăugat el.

Zelenski nu a precizat când vor fi livrate rachetele și nici câte va primi Ucraina.

În timpul vizitei în SUA, președintele Ucrainei s-a adresat Adunării Generale a ONU și s-a întâlnit cu mai mulți lideri mondiali, inclusiv cu omologul său american, Donald Trup, cu care a discutat despre nevoia urgentă a Ucrainei de primi rachete Patriot pe măsură ce se apropie iarna.

Documente ale Congresului american din data de 15 septembrie indică faptul că Washingtonul este gata să aprobe transferul a 10 interceptoare Patriot din Germania către Ucraina, dar nu este clar când anume ar primi Kievul transportul. Pachetul este evaluat la 29,6 milioane de dolari, notează Kyiv Independent.

Recent, președintele Nicușor Dan anunța că și România va dona Ucrainei rachete de interceptare pentru sistemele Patriot, ca parte a unui „efort comun” al statelor NATO care dispun de astfel de arme, scrie hotnews.ro.