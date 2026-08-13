Volodimir Zelenski anunță că are nevoie de cinci la sută din stocurile americane de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot. Asta pentru a putea ține piept atacurilor necontenite cu rachete balistice lansate de Moscova. Potrivit ONU, luna iulie a fost cea mai sângeroasă pentru civilii ucraineni din ultimii patru ani.

Explozii și focuri de armă au răsunat noaptea trecută în Crimeea ocupată de ruși. Dronele ucrainene au țintit centrala electrică din Balaklava, si au lasat capitala Sevastopol în întuneric.



Ieri, dronele și rachete ucrainene au lovit patru nave ale Marinei ruse din portul Novorossiisk de la Marea Neagră. Ar fi fost avariate cel puțin două fregate moderne care pot lansa rachete ghidate. Ucrainenii au atacat și unul dintre cele mai mari complexe petrochimice și de rafinare din Rusia, situat în orașul Salavat, la 1.300 km est de Moscova.

La rândul său, Rusia a lovit zona din jurul celui mai mare port ucrainean de pe Dunăre, Izmail, provocând pagube și declanșând un incendiu.



Moscova atacă tot mai des cu rachetele balistice, care pot fi interceptate eficient doar de sistemul american Patriot.



Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Anul acesta le cer partenerilor americani să ne vândă 5% din rachetele pe care le au în stoc. Dacă ne vând 5%, vom putea trece peste iarnă și vom salva vieți. Dacă ne vând 10%, vom distruge toate rachetele balistice ale rușilor.”

„Și ați primit deja un răspuns la această solicitare?”



Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Răspunsul de azi este că rămâne de văzut. Deocamdată am 1%. Am la dispoziție doar câteva luni și milioane de apeluri telefonice și orice altceva mai este necesar. Ce pot să fac? Fac unele lucruri despre care nici măcar nu pot vorbi public.”



Președintele ucrainean a afirmat și că împărtășește temerile unor oficiali occidentali potrivit cărora Vladimir Putin ar putea încerca, în viitor, să extindă conflictul și asupra unui stat membru NATO.



Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Putin nu știe cum să pună capăt acestui război fără o ocupație de amploare sau o victorie majoră pentru societatea sa.”



Într-un rar interviu pentru BBC, Dmitri Muratov, laureat la premiului Nobel pentru pace și co-fondatorul publicației Novaia Gazeta, închisă de facto de autoritățile ruse, împărtășește viziunea pesimistă.



Dmtri MURATP, LAUREAT AL PREMIULUI NOBEL: „Nu va exista niciodată o „victorie" în Ucraina. Nu poate fi vorba de o victorie atunci când două națiuni slave au sfâșiat un milion de oameni. Mi se pare că situația Ucrainei este acum următoarea: o poți distruge, dar nu o poți cuceri. Ce vreau să spun prin „a distruge"? Va urma o escaladare continuă, până la utilizarea unei arme nucleare.”