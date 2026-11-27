Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris faptul că președintele american Donald Trump l-a numit pe Vladimir Putin „prietenul meu” drept un lucru ciudat și a spus că este ca și când ai fi făcut aceeași afirmație despre Adolf Hitler în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, transmite Reuters.

Zelenski a spus într-un interviu acordat BBC că Trump este liber să spună sau să publice ceea ce dorește, însă a calificat drept „ciudat” faptul de a-l numi pe Putin prieten.

„Este un agresor… și un ucigaș. Nu poate fi un prieten”, a declarat el, vorbind în limba engleză.

„Este același lucru ca atunci când cineva ar spune despre Hitler, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, că este un prieten bun. Nu, nu este un prieten”, a subliniat Volodimir Zelenski.

Zelenski a făcut aceste declarații la o săptămână după ce Trump l-a îmbrățișat pe Putin, prezentându-l drept un „prieten”, în cadrul unui summit desfășurat în China, în centrul tehnologic Shenzhen.

Trump a publicat o fotografie cu „prietenul” Putin după summitul de la Shenzhen

Câteva zile mai târziu, liderul de la Casa Albă a publicat pe platforma sa Truth Social o fotografie în care cei doi apar dându-și mâna la acel summit, însoțită de titlul „Prietenul meu”.

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Comentariul său a fost pe larg criticat de liderii europeni.

Reuters amintește că relația dintre Trump și Zelenski este de mult timp una tensionată, cel mai dificil moment având loc în februarie 2025, la scurt timp după revenirea la Casa Albă a liderului republican. Trump și vicepreședintele său JD Vance l-au mustrat atunci în termeni duri pe liderul ucrainean în Biroul Oval.

Mai recent, cei doi au avut un schimb de replici în contradictoriu, după ce Trump a pus creșterea costurilor energiei în Statele Unite pe seama atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești și a amenințat că va întrerupe sprijinul în materie de informații furnizat Ucrainei.

La rândul său, Zelenski a declarat că poziția adoptată de Trump încurajează Rusia să continue atacurile asupra Ucrainei, relatează hotnews.ro.