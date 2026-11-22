Cel puțin 14 persoane ar putea fi încă prinse sub dărâmăturile unui bloc de locuințe lovit duminică dimineață de o dronă rusească în regiunea Kiev, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

O parte a clădirii de cinci etaje s-a prăbușit în urma atacului, iar echipele de intervenție desfășoară operațiuni de căutare și salvare.

„Incendiul a fost ținut sub control”

„O parte a unui bloc de locuințe cu cinci etaje s-a prăbușit în urma unui atac cu o dronă rusească. Le mulțumesc salvatorilor noștri pentru intervenția rapidă: nouă persoane au fost deja evacuate, iar incendiul a fost ținut sub control. Din păcate, însă, este posibil ca oamenii să fie încă prinși sub dărâmături - 14 persoane rămân dispărute. Toate serviciile necesare lucrează la fața locului.”, a transmis Zelenski pe platforma X.

Autoritățile locale au anunțat că două persoane au fost rănite, printre care și un adolescent.

Atacul a avut loc în localitatea Dymer, din regiunea Kiev, în timpul unui nou val de atacuri rusești cu drone și rachete asupra Ucrainei. Operațiunile de salvare continuă, în condițiile în care autoritățile încearcă să stabilească situația persoanelor dispărute, scrie știrileprotv.ro