Volodimir Zelenski îi cere lui Donald Trump să pună presiune pe Vladimir Putin, nu pe Kiev, și îl acuză că învinovățește Ucraina pentru scumpirea motorinei în SUA. Liderul ucrainean avertizează că pierderea unor orașe din Donețk ar putea deschide Rusiei drumul spre noi teritorii, dar spune că nu crede că Putin va folosi arme nucleare.

Într-un interviu, de aproape 2 ore, acordat unui jurnalist britanic, Volodimir Zelenski a discutat despre relația tot mai tensionată cu Donald Trump și spune că liderul american învinovățește Ucraina de creșterea prețurilor la motorină în SUA în încercarea de a muta atenția de la criza din Orientul Mijlociu. Zelenski îi cere președintelui american să adopte față de Kremlin aceeași atitudine fermă pe care o are față de Kiev. El spune că Washingtonul ar putea impune noi sancțiuni Rusiei, dar nu înțelege de ce nu o face.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Trump a decis să pună toate problemele nu pe seama lui Putin, ci pe seama mea, explicându-le susținătorilor săi că prețurile la motorină în America cresc din cauza noastră. Consider că este greșit și inacceptabil ca Trump să mă acuze pentru agresiunea Rusiei și crimele comise de Rusia. Trump îl poate aduce foarte ușor pe Putin la masa negocierilor, pentru că trebuie să o facă. Așa cum vorbește despre mine, președintele Trump ar trebui să adopte același ton și în relația cu Putin.”

Disputa cu Washingtonul are loc în timp ce negocierile pentru oprirea războiului rămân complicate. Zelenski afirmă că acceptarea unui armistițiu și începerea discuțiilor reprezintă deja un compromis major din partea Kievului. El respinge ideea unor noi concesii teritoriale fără garanții că Rusia nu va relua ofensiva.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Când președintele Trump spune că trebuie să găsim un compromis, credeți-mă: încetarea focului și așezarea la masa negocierilor reprezintă deja un compromis enorm.”

Dincolo de negocieri și de situația de pe front, Zelenski a vorbit și despre felul în care războiul îi afectează viața personală.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „-Cum vă simțiți?

-Este greu. E greu, pentru că simt că supraviețuiesc alături de țara și de poporul meu. E ca și cum te-ai întreba dacă va mai veni ziua de mâine. Iar răspunsul este: da, va veni.

Voi fi sincer. Nu dorm.”

În același interviu, Zelenski a recunoscut că nu credea că Rusia va declanșa invazia la scară largă în februarie 2022. El spune că spera ca partenerii occidentali să-l determine pe Vladimir Putin să renunțe la război.