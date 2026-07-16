Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a înaintat către parlament o propunere privind numirea lui Serhii Koreţki, actualul şef al companiei Naftogaz, în funcţia de prim-ministru al Ucrainei, a declarat Ruslan Stefanciuk, preşedintele Radei Supreme a Ucrainei, informează Ukrainska Pravda.

„Rada Supremă a Ucrainei a primit propunerea preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, privind numirea lui Serhii Koreţki în funcţia de prim-ministru al Ucrainei. Parlamentul o va examina în curând, în conformitate cu procedura stabilită”, a scris Ruslan Stefanciuk pe Facebook, miercuri seara.

Rada Supremă a Ucrainei a aprobat, marţi, demisia Iuliei Svîrîdenko din funcţia de prim-ministru, care a dus la demisia întregului guvern.

Potrivit informaţiilor Ukrainska Pravda, Rada Supremă intenţionează să voteze noul Cabinet de miniştri chiar joi, 16 iulie.

Zelenski declarase anterior că, în urma tuturor consultărilor pe care le-a avut, îl consideră pe actualul şef al „Naftogaz”, Serhii Koreţki, ca fiind persoana cea mai pregătită pentru funcţia de prim-ministru.

În ciuda schimbării iminente a guvernului, el l-a demis însă, miercuri, pe ministrul apărării, Mihailo Fedorov, numit în funcţie cu numai câteva luni în urmă şi pe care îl aprecia, presa ucraineană relatând că nu mai putea tolera conflictul constant dintre acesta şi comandantul-şef al armatei, generalul Oleksandr Sîrski, transmite digi24.ro.

Citeste si : Zelenski l-a demis pe ministrul Apărării, Mihailo Fedorov. Ce ar fi stat în spatele deciziei