Volodimir Zelenski l-a demis pe ministrul Apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, unul dintre cei mai populari politicieni care au ocupat această funcție.

Andreea Hioară
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Decizia a fost confirmată ulterior de Fedorov, într-o postare pe rețelele de socializare.

Cunoscut antreprenor în domeniul tehnologiei, el a ocupat anterior funcția de ministru al Transformării Digitale. În ianuarie, a fost numit șeful Apărării.

În scurt timp, a fost perceput drept un revoluționar al tehnologiei de război. A promovat dezvoltarea dronelor cu rază lungă de acțiune.

Potrivit presei de la Kiev, în spatele deciziei ar putea sta tensiunile dintre Fedorov și comandantul-șef al Forțelor Armate Ucrainene.

Ministerul Apărării ar urma să fie preluat de actualul șef de la Interne, informează stirileprotv.ro.

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