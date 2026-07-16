Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, face apel la unitate în cadrul conducerii militare, după demiterea ministrului Apărării, Mihailo Fedorov, decizie care a generat critici și proteste în mai multe orașe din țară. Liderul de la Kiev recunoaște existența unui conflict între fostul ministru și comandantul armatei, generalul Oleksandr Sîrskîi, și spune că a fost nevoit să intervină pentru a debloca situația.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că își dorește „foarte mult unitatea” în cadrul conducerii militare a Ucrainei, după demiterea ministrului Apărării Mihailo Fedorov, pe fondul unui conflict deschis cu șeful armatei, generalul Oleksandr Sîrskîi, transmite hotnews.ro.

„Sincer, un președinte în timp de război nu ar trebui să fie nevoit să aleagă într-o astfel de situație. Mi-aș dori foarte mult unitatea”, a spus Zelenski într-o discuție cu presa.

Liderul de la Kiev a recunoscut că cele două tabere nu au reușit să ajungă la un compromis și a precizat că problema nu ține doar de persoane, ci de modul în care funcționează relația dintre Ministerul Apărării și conducerea armatei.

Zelenski: „Dacă părțile nu pot rezolva problema, va trebui să o rezolv eu”

Președintele ucrainean a declarat că există mai multe probleme care trebuie clarificate și că responsabilitatea trebuie asumată de toate părțile implicate.

„Nu se poate ca aici să învingă doar unul, iar acolo să răspundă doar unul. Împreună învingem și împreună răspundem pentru lucrurile care provoacă neînțelegeri și rezonanță socială”, a afirmat Zelenski.

Acesta a subliniat că Ministerul Apărării și conducerea armatei trebuie să poată colabora independent și constant, dar, în lipsa unui acord între cele două structuri, intervenția sa a devenit necesară.

Proteste la Kiev după demiterea lui Fedorov

Decizia de înlocuire a ministrului Apărării a provocat reacții în societatea ucraineană. Joi, la Kiev și în mai multe orașe din țară, au avut loc proteste în sprijinul lui Mihail Fedorov.

Manifestanții au cerut ca acesta să fie menținut în funcție și s-au pronunțat împotriva numirii lui Igor Klimenko, actualul favorit pentru postul de ministru al Apărării.

Potrivit presei ucrainene, Zelenski ar fi decis să nu înainteze candidatura lui Fedorov pentru această funcție în noul guvern, însă acesta ar urma să rămână în echipa prezidențială.

Fedorov îl acuză pe Sîrskîi că blochează reformele

Conflictul dintre cei doi oficiali a devenit public după ce Mihail Fedorov l-a criticat pe generalul Oleksandr Sîrskîi, acuzându-l că nu susține anumite reforme în armată.

Fostul ministru a declarat că între el și comandantul armatei există „concepții incompatibile” și a susținut că unele inițiative, inclusiv cele legate de utilizarea dronelor și reformarea sistemului de mobilizare, ar fi fost blocate.

Fedorov, în vârstă de 35 de ani, este considerat una dintre figurile importante în procesul de modernizare a armatei ucrainene, promovând achiziția masivă de drone și măsuri anticorupție în sectorul apărării.

Reacția Kremlinului

Kremlinul a declarat că urmărește schimbările de la Kiev, însă a susținut că remanierea guvernamentală nu va avea impact dacă Ucraina nu este pregătită pentru negocieri de pace.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că pentru Moscova nu contează cine ocupă funcția de ministru al Apărării, ci deciziile politice pe care le va lua conducerea ucraineană.