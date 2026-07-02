Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că țara sa va riposta „cu siguranță” după atacul masiv lansat de Rusia în noaptea de miercuri spre joi asupra Kievului. Bombardamentele s-au soldat cu cel puțin 21 de morți și 85 de răniți, iar autoritățile avertizează că bilanțul victimelor ar putea crește.

După atac, Volodimir Zelenski s-a deplasat la locul bombardamentelor și a acuzat Moscova că vizează în mod deliberat infrastructura civilă pentru a slăbi rezistența Ucrainei.

„Rusia lovește în ținte civile doar pentru a constrânge Ucraina să renunțe la statul său, pentru a crea o falie între societatea civilă și armată. Pe asta a mizat de la începutul războiului, dar asta nu se va întâmpla”, a declarat liderul ucrainean.

Acesta a subliniat că Ucraina va răspunde atacurilor și că Rusia va suporta consecințele acțiunilor sale.

Depozit al Crucii Roșii, distrus în bombardamente

Printre obiectivele afectate se numără și un depozit al Crucii Roșii, unde erau stocate ajutoare umanitare destinate populației afectate de război.

Organizația a anunțat că în urma atacului au fost distruse aproximativ 320.000 de materiale și echipamente umanitare, calificând incidentul drept o lovitură gravă pentru activitatea sa în Ucraina.

Victimele continuă să fie căutate sub dărâmături

Autoritățile municipale din Kiev au anunțat că echipele de salvare continuă operațiunile de căutare, existând suspiciuni că cel puțin nouă persoane s-ar afla încă sub ruinele clădirilor lovite.

Bilanțul victimelor este provizoriu și ar putea crește în orele următoare, transmite hotnews.ro.

Kremlinul anunță continuarea ofensivelor

De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia va continua să intensifice presiunea militară asupra Ucrainei pentru a-și atinge obiectivele în cadrul așa-numitei „operațiuni militare speciale”.

Potrivit acestuia, șeful Statului Major General al armatei ruse, Valeri Gherasimov, i-a prezentat președintelui Vladimir Putin un raport privind rezultatele atacurilor.

Peste 500 de drone și zeci de rachete lansate asupra Ucrainei

Potrivit autorităților ucrainene, Rusia a lansat în timpul nopții 74 de rachete de diferite tipuri și aproape 500 de drone asupra mai multor regiuni ale țării, principala țintă fiind capitala Kiev.

Sistemele de apărare antiaeriană au interceptat o mare parte dintre proiectile, însă mai multe rachete și drone au reușit să lovească infrastructura civilă și clădiri rezidențiale, provocând victime și distrugeri importante.