Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost întrebat de un jurnalist rus, la New York, când va merge la Moscova pentru o eventuală întâlnire cu Vladimir Putin. Liderul de la Kiev a răspuns scurt, în timp ce intra în sediul ONU: „Pe rachetă”.

„Când veți merge la Moscova?”, a fost chestionat insistent Zelenski de un jurnalist de la postul de stat rus Vesti în timp ce intra în sediul ONU, potrivit presei ucrainene.

După ce s-a îndepărtat câțiva pași, liderul ucrainean a răspuns: „Pe rachetă”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov, a declarat anterior că, dacă Zelenski doreşte cu adevărat să se întâlnească cu Putin, poate veni la Moscova.

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Ulterior, șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a punctat că invitația este „un gest imens de bunăvoință”.

Zelenski a participat la Adunarea Generală a ONU de la New York, unde a denunțat „nebunia” ucigașă a lui Vladimir Putin, îndemnându-și aliații să mențină sancțiunile împotriva Moscovei, singura modalitate de a opri robinetul războiului, potrivit AFP.

„Când Rusia are bani, spune întotdeauna nu, nu diplomației, iar aceasta este și o formă de veto împotriva păcii, nu un drept oficial, ci unul foarte real”, a subliniat liderul ucrainean, potrivit hotnews.ro.