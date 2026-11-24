Președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizează că va solicita sprijinul Congresului Statelor Unite dacă Donald Trump nu va reuși să-l convingă pe liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, să pună capăt războiului până la sfârșitul acestui an. Kievul ar urma să ceară un nou pachet de ajutor militar și sancțiuni mai dure împotriva Rusiei, în cazul în care nu va fi încheiat un acord de pace acceptabil pentru Ucraina.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat luni publicației Bloomberg și publicat marți. Liderul ucrainean a insistat că orice înțelegere trebuie să ofere garanții reale de securitate și să nu impună concesii unilaterale Kievului.

Zelenski cere mai mult sprijin militar și presiuni asupra Moscovei

Președintele ucrainean a declarat că reprezentanții administrației americane, Jared Kushner și Steve Witkoff, fac presiuni pentru găsirea unei soluții cât mai rapide, ideal până în ianuarie. În opinia sa, graba de a ajunge la un acord ar putea pune Ucraina în situația de a accepta concesii majore.

Zelenski susține că Vladimir Putin nu a dat până acum semne clare că ar fi pregătit să oprească războiul.

„Trebuie să existe un nivel de sprijin pentru Ucraina și sancțiuni atât de puternice încât să transmită un semnal clar rușilor”, a declarat liderul de la Kiev.

Acesta a subliniat că Ucraina își dorește încheierea conflictului, însă nu cu prețul unei păci care să avantajeze exclusiv Rusia.

Ucraina așteaptă 48 de rachete pentru sistemele Patriot

Un alt subiect abordat în interviu a fost apărarea antiaeriană. Zelenski a cerut aliaților occidentali să furnizeze mai multe rachete interceptoare pentru sistemele Patriot, esențiale în protejarea orașelor și infrastructurii ucrainene de atacurile rusești.

Potrivit președintelui ucrainean, o livrare de 48 de rachete Patriot așteaptă autorizarea secretarului american al Apărării, Pete Hegseth. Chiar și în cazul aprobării acesteia, Ucraina ar continua să se confrunte cu un deficit considerabil față de necesitățile de apărare.

Zelenski a criticat, totodată, întârzierile și reducerea livrărilor de rachete interceptoare, în condițiile în care negocierile pentru încheierea războiului continuă.

Zelenski vorbește despre aderarea Ucrainei la NATO

Liderul de la Kiev a abordat și perspectiva aderării Ucrainei la NATO, pe care o consideră o opțiune mai viabilă pentru garantarea securității țării. El a afirmat că Germania și Franța ar fi devenit mai deschise față de această idee.

Zelenski susține că o eventuală susținere a aderării Ucrainei la NATO din partea lui Donald Trump ar putea determina și statele europene să sprijine acest obiectiv.

În același timp, președintele ucrainean a solicitat partenerilor internaționali garanții ferme privind continuarea ajutorului militar, înăsprirea sancțiunilor împotriva Moscovei în cazul reluării ostilităților, dar și susținerea aderării la Uniunea Europeană.

Kievul cere, de asemenea, angajamente privind finanțarea armatei și reconstrucția țării.

Declarațiile vin în contextul eforturilor diplomatice de identificare a unei soluții pentru războiul declanșat de Rusia în Ucraina, conflict care se apropie de cinci ani, transmite Digi24.