Un potențial armistițiu parțial cu Rusia și nevoia Kievului de interceptori Patriot sunt două teme majore pe agenda discuțiilor dintre președintele ucrainean și cel american care vor avea loc marți la New York.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească marți cu Donald Trump la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York, unde va pleda pentru un armistițiu cu Rusia privind atacurile asupra infrastructurii energetice.

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Kievul se teme că Rusia se pregătește să lovească iarăși instalațiile de încălzire și de energie electrică în această iarnă, pe fondul intensificării atacurilor aeriene din partea ambelor părți, care au lovit porturi, depozite, nave și infrastructura energetică, precum și au paralizat exporturile din Marea Neagră, scrie Reuters.

După ce a discutat telefonic cu Trump duminică, Zelenski a menționat „un impuls diplomatic” și „idei pentru măsuri de dezamorsare a conflictului”, deși Rusia, care dispune de o putere de foc mai mare în materie de rachete, nu a dat semne că ar dori să suspende războiul aerian.

„Sectorul energetic al Ucrainei, infrastructura critică și exporturile noastre de produse alimentare trebuie să înceteze să mai fie ținte pentru Rusia, iar acest lucru va duce la măsuri corespunzătoare de dezamorsare a conflictului din partea noastră. Soluțiile sunt posibile”, a scris Zelenski luni pe X.

Și Serghei Lavrov va fi la New York

Trump și-a exprimat și el îngrijorarea cu privire la efectele atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești, sugerând că acestea provoacă creșteri ale prețului la carburanți în SUA.

Trump a anunțat săptămâna trecută că Ucraina și Rusia au convenit să nu mai atace ținte din sectorul energetic, dar Rusia a lovit benzinăriile din Kiev chiar a doua zi, iar Ucraina a bombardat o rafinărie de petrol rusească.

Unii critici consideră că atenția acordată de Trump conflictului din Ucraina reprezintă de fapt o strategie de distragere a atenției de la războiul împotriva Iranului, care a dus la o creștere semnificativă a prețurilor globale la energie.

Întâlnirea lui Zelenski cu Trump va avea loc în cadrul reuniunii anuale a liderilor mondiali de la ONU. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, este, de asemenea, așteptat la New York și urmează să se întâlnească miercuri cu secretarul de stat american Marco Rubio.

Observațiile lui Trump

Trump a scris luni pe Truth Social că „din păcate, Rusia a pierdut controlul asupra industriei sale de motorină din cauza războiului cu Ucraina” și că „întreaga lume suferă”.

„Acest război ridicol și fără sfârșit cu Ucraina trebuie să ia sfârșit”, a scris Trump.

O persoană familiarizată cu situația a declarat că un armistițiu în domeniul energetic a fost unul dintre subiectele discutate și că Trump i-a cerut lui Zelenski să oprească atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești, ca parte a unui efort mai amplu de dezamorsare a conflictului.

Kievul este însă reticent să acționeze de unul singur considerând că pagubele pe care le provoacă industriei petroliere vitale a Rusiei reprezintă cea mai bună modalitate de a forța Moscova să se așeze la masa negocierilor.

Duminică, un atac cu drone ucrainene a ucis trei persoane și a lovit o rafinărie de petrol din Moscova în timpul unor alegeri rusești strict controlate, care au consolidat controlul partidului de guvernământ „Rusia Unită” asupra parlamentului.

Relația complicată Trump-Zelenki

Relația dintre Zelenski și Trump s-a dovedit a fi una instabilă.

În februarie 2025, o întâlnire între cei doi lideri s-a transformat într-o ceartă în Biroul Oval, în timp ce întâlnirea de la ONU de anul trecut a declanșat o schimbare retorică bruscă a lui Trump în favoarea lui Zelenski, în cadrul căreia acesta a afirmat că Ucraina ar putea împinge Rusia de pe întreg teritoriul ucrainean.

Marți, Zelenski va discuta, de asemenea, cu Trump despre modul în care Ucraina poate obține noi interceptoare Patriot fabricate în SUA pentru perioada de iarnă, în cazul în care Rusia nu este dispusă să reducă tensiunile, a declarat o sursă familiarizată cu această chestiune.

În ultimele luni, Rusia a intensificat semnificativ utilizarea dronelor cu motor cu reacție pentru a ataca Ucraina, iar în iulie a lansat asupra Ucrainei cel mai mare număr de rachete balistice într-o singură lună de la începutul războiului.

Acest lucru reprezintă o problemă uriașă pentru Ucraina, deoarece aceste rachete pot fi interceptate doar de rachetele Patriot, acum insuficiente.

Intervenția lui Macron

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat și el luni că a discutat cu Trump despre negocierile menite să asigure un armistițiu energetic între Ucraina și Rusia.

În declarațiile făcute jurnaliștilor după întâlnire, Macron a afirmat că cei doi lideri au purtat o discuție „foarte bună” și „foarte constructivă” cu privire la conflict și au convenit asupra necesității de a ajuta Kievul să-și consolideze apărarea.

„Am purtat o discuție îndelungată despre Ucraina și Rusia, despre necesitatea de a-i ajuta pe prietenii noștri ucraineni mai rapid și mai ferm în ceea ce privește sistemele de interceptare, deoarece aceasta este problema cheie din punct de vedere defensiv”, a spus Macron.

Fără a intra în detalii, Macron a menționat că cei doi s-au concentrat, de asemenea, asupra ideii de a opri atacurile asupra sectorului energetic.

Liderul francez a afirmat că sprijinirea sistemului energetic al Ucrainei rămâne o prioritate, întrucât războiul continuă să afecteze securitatea în întreaga Europă, și și-a exprimat speranța că în cadrul reuniunii anuale a liderilor de la ONU se vor înregistra progrese, scrie hotnews.ro.