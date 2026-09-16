Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune că ar fi pregătit să organizeze alegeri chiar a doua zi, însă consideră că scrutinul nu poate avea loc atât timp cât ostilitățile active continuă. Într-un interviu pentru CBS News, liderul de la Kiev a invocat legislația, problemele de securitate și dificultățile legate de votul ucrainenilor aflați în străinătate sau în teritoriile ocupate.

Zelenski a declarat că organizarea unui scrutin în condițiile actuale este împiedicată de cadrul legal și de situația de securitate.

„Sunt gata să organizez alegeri chiar mâine, dar dacă războiul continuă, este imposibil să fac acest lucru”, a spus președintele ucrainean, referindu-se la Constituție, legislația electorală și riscurile de securitate.

Acesta a ridicat și problema funcționării normale a instituțiilor și a vieții cotidiene în timpul războiului, întrebând cum ar putea fi organizate alegeri în condițiile în care copiii nu pot merge în siguranță la școală.

Milioane de ucraineni sunt în afara țării

Un alt obstacol invocat de Zelenski este organizarea votului pentru cetățenii ucraineni aflați în străinătate.

„Cum poți organiza alegeri când 9 milioane de oameni sunt în străinătate?”, a întrebat liderul de la Kiev.

Potrivit acestuia, în mod obișnuit aproximativ 500.000 de cetățeni ucraineni votează din afara țării, ceea ce ridică probleme logistice suplimentare în condițiile în care milioane de persoane au părăsit Ucraina de la începutul invaziei ruse.

„Sunt soldați ruși acolo”

Zelenski a menționat și situația cetățenilor care locuiesc în teritoriile ocupate temporar de Rusia.

„Vor vota? Cum vor vota, cine va controla procesul de votare acolo? Sunt soldați ruși acolo”, a spus președintele ucrainean.

În opinia sa, pentru organizarea unui scrutin ar fi necesare condiții care să permită desfășurarea acestuia în siguranță și cu respectarea procedurilor electorale.

Zelenski invocă din nou necesitatea unei încetări a focului

Președintele ucrainean a reamintit că Kievul a propus în repetate rânduri încetarea focului, inclusiv ca etapă care ar putea permite pregătirea unor alegeri.

Zelenski susține că Rusia a respins aceste propuneri.

Întrebat despre faptul că unele persoane din conducerea politică ucraineană au pledat pentru organizarea alegerilor în timpul războiului, inclusiv fostul ministru al Apărării Mihailo Fedorov, Zelenski a calificat această poziție drept o greșeală.

În luna august, Zelenski declarase și că organizarea alegerilor în timpul războiului prezintă riscuri majore pentru Ucraina.