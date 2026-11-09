Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, înaintea negocierilor dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite, programate pentru marți și miercuri, la Abu Dhabi. Liderul de la Kiev spune că încearcă să coordoneze pozițiile cu partenerii europeni pentru ca discuțiile în format trilateral să producă rezultate. Între timp, Moscova anunță că nu acceptă participarea directă a europenilor la negocieri.

Volodimir Zelenski a anunțat luni, într-un mesaj publicat pe platforma X, că a discutat cu Ursula von der Leyen despre reuniunea din Emiratele Arabe Unite.

„Ursula și cu mine ne-am coordonat pozițiile privind reuniunea de la Abu Dhabi. Facem totul pentru ca formatul trilateral să producă rezultate”, a transmis președintele ucrainean.

Discuțiile sunt programate pentru marți și miercuri și urmăresc relansarea eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului declanșat de invazia rusă la scară largă din februarie 2022.

Europenii vor să fie implicați în discuții

Uniunea Europeană încearcă să aibă un rol în procesul diplomatic, pentru a se asigura că eventualele înțelegeri nu vor ignora interesele de securitate ale Ucrainei și ale statelor europene.

Potrivit unor oficiali europeni citați de AFP, UE, NATO și grupul E3, format din Franța, Germania și Marea Britanie, vor fi reprezentate la Abu Dhabi, în paralel cu negocierile trilaterale.

De asemenea, consiliera diplomatică a președintelui Consiliului European, Antonio Costa, urmează să se deplaseze în Emiratele Arabe Unite.

Șeful diplomației franceze, Jean-Noël Barrot, a confirmat că Franța va participa la discuțiile care se vor desfășura în marja negocierilor.

Moscova exclude participarea directă a europenilor

Kremlinul a transmis însă că nu este de acord cu implicarea directă a europenilor în negocieri, cel puțin în această etapă. Moscova insistă că discuțiile trebuie să se desfășoare într-un format strict trilateral, cu participarea Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite.

Pe de altă parte, Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump și unul dintre negociatorii Washingtonului, a declarat săptămâna trecută că Statele Unite se vor consulta îndeaproape cu europenii.

Acesta a precizat că, dacă vor fi înregistrate progrese, Washingtonul își propune să treacă la un format multilateral mai amplu, în care europenii să participe direct, transmite Digi24.