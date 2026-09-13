Cerul va fi predominant noros în toată țara, iar ploile vor cuprinde centrul și sudul Republicii Moldova. Astăzi, temperaturile vor ajunge până la 21 de grade Celsius, iar în următoarele zile sunt prognozate precipitații.
Potrivit meteorologilor, în cursul nopții, în nord se așteaptă 12 grade, ziua termometrele vor indica 16 de grade.
În centru, noaptea se prognozează 14 grade, iar maxima zilei va fi de 19 de grade.
În sud, noaptea se așteaptă 16 grade, ziua termometrele vor indica 21 de grade.
În capitală, minima va fi de 17 grade, ziua se așteaptă 20 de grade.
În următoarele zile se așteaptă precipitații.