Președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului, Igor Grosu, premierul Vasile Tofan, viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, precum și viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, au participat astăzi la ceremonia de comemorare a victimelor atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001. Evenimentul a fost organizat la sediul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău, la 25 de ani de la tragedia care a luat aproape 3.000 de vieți.
Oficialii moldoveni au adus un omagiu celor care și-au pierdut viața în atentatele din 11 septembrie 2001 și și-au exprimat solidaritatea cu poporul american.
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a transmis că țara noastră se alătură Statelor Unite și comunității internaționale în comemorarea victimelor și în reafirmarea angajamentului comun de a preveni și combate terorismul.
Chișinăul subliniază, totodată, importanța consolidării cooperării internaționale pentru o lume mai sigură, mai pașnică și mai stabilă.