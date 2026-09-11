25 de ani de durere și memorie: conducerea Republicii Moldova a adus un omagiu victimelor atentatelor din 11 septembrie 2001, la Ambasada SUA - FOTO

Președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului, Igor Grosu, premierul Vasile Tofan, viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, precum și viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, au participat astăzi la ceremonia de comemorare a victimelor atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001. Evenimentul a fost organizat la sediul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău, la 25 de ani de la tragedia care a luat aproape 3.000 de vieți.