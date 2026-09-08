Poliția anunță că, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 51 de sesizări privind cazuri de violență în familie. În urma acestora, polițiștii au emis restricții de urgență, au întocmit procese-verbale pentru încălcarea acestora și au emis ordonanțe de protecție pentru victime.

Potrivit poliției, în urma sesizărilor privind violența în familie, au fost aplicate mai multe măsuri: 33 de ordine de restricție de urgență emise, 2 procese-verbale pentru încălcarea ordinelor de restricție, 2 ordonanțe de protecție emise de instanța de judecată, un caz de încălcare a ordonanței de protecție documentat, dar și 5 procese-verbale pentru acte de violență între membrii familiei, soldate cu vătămări neînsemnate.

Recomandări în caz de acte de violență

În caz de pericol, cetățenii pot apela la 112 sau 0800 88 008 la Centrul de Justiție Familială al Poliției care oferă sprijin victimelor.

Violența în familie, tot mai prezentă în atenția publică

În ultima perioadă, tot mai multe situații de violență în familie ajung în atenția autorităților și a opiniei publice din Republica Moldova.

La 6 septembrie, un bărbat a fost reținut și plasat în arest pentru 30 de zile, după ce și-ar fi urmărit soția, ar fi mers la domiciliul acesteia și ar fi amenințat-o cu moartea. Femeia ar fi sesizat în repetate rânduri comportamentul agresiv al soțului, iar măsurile de protecție dispuse anterior nu l-ar fi oprit.

Un alt caz care a provocat reacții puternice a avut loc la Măgdăcești, la sfârșitul lunii august. Pe 31 august, doi soți, de 47 și 42 de ani, au fost găsiți decedați în propria gospodărie. Primele cercetări au indicat că bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care s-ar fi sinucis. Potrivit surselor din Poliție, cu câteva săptămâni înainte, oamenii legii interveniseră în familie într-un caz de violență. Atunci a fost pornit un proces penal, iar instanța a emis un ordin de protecție prin care bărbatului i se interzicea să se apropie de familie. Acesta urma să fie și monitorizat cu o brățară electronică.

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