61 de servicii publice digitale au fost restabilite după atacul cibernetic asupra infrastructurii guvernamentale, însă alte 21 rămân temporar indisponibile. În timp ce autoritățile depun eforturi pentru repunerea în funcțiune a tuturor sistemelor, tentativele de atac continuă, iar verificările privind datele care ar fi fost extrase neautorizat sunt în desfășurare. Anunțul a fost făcut de Agenția de Guvernare Electronică.

Potrivit AGE, alte 21 de servicii publice, gestionate de mai mulți prestatori, rămân temporar indisponibile. Restabilirea acestora se face treptat, după finalizarea verificărilor de securitate.

Reprezentanții instituției precizează că, până în prezent, verificările nu au identificat noi extrageri neautorizate de date în urma tentativelor recente de atac. Cu toate acestea, autoritățile continuă monitorizarea infrastructurii digitale și aplicarea măsurilor de protecție.

În paralel, AGE, împreună cu Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică și Agenția pentru Securitate Cibernetică, analizează datele care ar fi fost extrase neautorizat în timpul incidentului. Scopul este identificarea persoanelor afectate și stabilirea categoriilor de informații vizate.

Autoritățile pregătesc un mecanism de informare individuală a cetățenilor ale căror date ar fi putut fi compromise. AGE precizează că rezultatele vor fi comunicate după verificarea și validarea acestora, pentru a evita transmiterea unor informații incomplete sau eronate.

Totodată, verificările efectuate până acum nu au identificat modificări sau alterări ale datelor cetățenilor în registrele de stat ca urmare a atacului cibernetic.

Atac cibernetic în Republica Moldova

Datele cu caracter personal a peste 750 de mii de moldoveni au fost extrase neautorizat în urma atacului cibernetic din ultimele zile. În total, atacatorii au încercat să acceseze informații asociate unui milion de numere de identificare. Potrivit investigațiilor preliminare, datele sustrase includ nume, informații despre membrii familiei, pensii, permise de conducere și unele date financiare. Autoritățile spun că au oprit atacul și continuă verificările sistemelor afectate.

Audieri la Parlament

Instituțiile statului vor fi audiate miercuri, 4 noiembrie, în Parlament, după atacul cibernetic în urma căruia au fost furate date personale asociate cu circa 750.000 de IDNP-uri. În timp ce opoziția cere crearea unei comisii parlamentare de anchetă, ieri, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a spus că incidentul poate fi examinat în cadrul audierilor organizate de Comisia securitate națională, apărare și ordine publică.

Procuratura investighează divulgarea datelor personale

Astăzi, Procuratura municipiului Chișinău a anunțat că a pornit un dosar penal în contextul informațiilor apărute după atacul cibernetic din Republica Moldova.

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