Bucățile de dronă găsite la Mihăileni ar proveni de la aparat de zbor de tip „Gheran”. Concluzia preliminară vine după ce experții secției tehnico-explozive au examinat fragmentele găsite în câmp, dar și craterul format în urma exploziei. Localnicii, care au auzit explozia, spun că au fost speriați de bubuitura puternică și de incendiul izbucnit imediat după.

Primele concluzii ale experților arată că resturile provin de la o dronă cu sistem de propulsie turbo-reactiv, similar celor ale dronelor de tip „Gheran”. Totodată, în craterul format în urma impactului au fost găsite elemente de nimicire sub forma unor bile metalice, care fac încărcătura și mai periculoasă, spune ministrul Apărării.

Anatolie NOSATÎI, MINISTRUL APĂRĂRII: „Având în vedere că aceste sisteme de drone sunt echipate cu explozibil mai avansat, suplimentar au și încărcături de dispersie, face ca ele să devină din ce în ce tot mai periculoase. Sunt folosite diferite tactici, diferite tehnici, altitudine, viteze, unde parțial putem și să nu observăm unele încălcări ale spațiilor.”

Între timp, oamenii din sat povestesc speriați despre momentul în care au auzit explozia.

„Am auzit o huitură puternică, dar ce a fi fost. A fost puternic.

-V-ați speriat?

-Desigur că m-am speriat.”

„A fost o explozie puternică și gata.”

„Mi s-a părut că s-a întâmplat ceva lângă casă, dar a venit un băiețel care era la fața locului și a văzut că a căzut o dronă și a izbucnit un incendiu.”

Valerian CECAN, PRIMARUL SATULUI MIHĂILENI: „Explozia a fost foarte puternică, fiind în birou s-au cutremurat pereții. Mi s-a părut că era din partea Ucrainei. În câteva minute m-au sunat cetățenii din sat și mi-au spus că pe vale arde, după explozia arde porumbul și imașul.”

Din spusele primarului, sătenii au sărit în ajutorul pompierilor, pentru a stinge incendiul izbucnit în urma exploziei.

Valerian CECAN, PRIMARUL SATULUI MIHĂILENI: „Au fost stins porumbul care ardea pe două hectare și ceva și, vedeți, în vale, imașul. Adică este foarte îngrijorător, practic toți cetățenii satului au simțit această explozie, au simțit ecoul sau, să zice, în vântul războiului și sunt îngrijorați pentru servularea.”

Incidentul a avut loc aseară în jurul orei 17.30.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Drona a păstrus în spațiul aerian al Republicii Moldova în jurul orei 16.20 prin orașul Tighina, din regiunea transnistreană. Timp de 17 minute a zburat deasupra țării noastre, spre direcția Chișinău, apoi Ungheni. La 16.37, drona ajunge în județul Iași, România. Țara vecină a emis mesaje de atenționare în șapte județe, iar armata română a ridicat două avioane de luptă. Totuși, mai târziu, drona s-a întors în Republica Moldova. La ora 17.14 acesta era deja deasupra satului Sturzovca din municipiul Bălți și peste doar 12 minute drona cade într-un camp din apropierea satului Mihăileni din raionul Rîșcani.”

În tot acest timp, spațiul aerian al țării a fost închis temporar, iar șapte zboruri au fost afectate. Potrivit ministrului Apărării, de la începutul războiului au fost înregistrate circa 70 de incidente în care drone au survolat spațiul aerian al țării noastre sau au căzut pe teritoriul Republicii Moldova.