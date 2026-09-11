Procurorii contestă decizia Judecătoriei Cahul de a suspenda executarea pedepsei în cazul unui bărbat condamnat la opt luni de închisoare pentru că a încălcat în mod repetat un ordin de protecție. Acesta a intrat de două ori în locuința victimei, la doar două zile după ce instanța i-a interzis să se apropie de ea și de domiciliul acesteia. Procurorii spun că pedeapsa cu suspendare nu este justificată, mai ales că bărbatul a mai fost condamnat anterior pentru încălcarea unor ordine de protecție și pentru violență în familie.

Potrivit Procuraturii Generale, la 17 decembrie 2024, Judecătoria Cahul a emis o ordonanță de protecție prin care bărbatului i s-a interzis să se apropie la mai puțin de 300 de metri de victimă și de locuința acesteia. De asemenea, acesta nu avea voie să aibă niciun fel de contact cu femeia.

Pe 19 decembrie, în timpul nopții, bărbatul ar fi încălcat ordinul. Acesta a intrat în locuința victimei și, prin comportamentul său, i-a provocat suferințe psihice. Aproximativ două ore și jumătate mai târziu, a revenit și a încălcat din nou măsurile de protecție, intrând repetat în locuință.

Condamnat la opt luni de închisoare

Pentru aceste fapte, instanța l-a declarat vinovat și l-a condamnat la opt luni de închisoare. Executarea pedepsei a fost însă suspendată condiționat pe un termen de probă de doi ani.

Procurorii consideră că această decizie nu este suficient de bine motivată. Aceștia atrag atenția că bărbatul a mai fost condamnat în trecut pentru încălcarea ordinelor de protecție și pentru violență în familie.

Condamnat la patru luni de închisoare

Astfel, în decembrie 2019, el a fost condamnat la patru luni de închisoare pentru neexecutarea unui ordin de protecție. În iulie 2020, a primit doi ani de închisoare pentru violență în familie și neexecutarea unui ordin de protecție.

În 2024, bărbatul a fost din nou judecat pentru neexecutarea unui ordin de protecție, însă procesul penal a fost încetat în urma aplicării amnistiei. Tot în același an, acesta a fost condamnat la muncă neremunerată în folosul comunității pentru violență față de reprezentanții autorității.

Procurorii susțin că, în aceste condiții, instanța trebuia să țină cont mai mult de comportamentul anterior al bărbatului și de faptul că acesta a încălcat din nou ordinul de protecție la scurt timp după emiterea lui.

Cazul urmează să fie examinat în instanța de apel.