Un accident rutier s-a produs în noaptea de 29 octombrie pe o stradă din Tiraspol. Un șofer de 38 de ani a încercat să evite impactul cu un alt automobil, însă a pierdut controlul volanului și a provocat un adevărat carambol. Mașina sa a lovit un container metalic cu nisip, a doborât un indicator rutier și s-a izbit de un BMW parcat pe marginea drumului.

Potrivit informațiilor oferite de miliția din regiunea transnistreană, totul s-a întâmplat după ce un tânăr de 23 de ani, aflat la volanul unui Audi, ar fi ieșit de pe un drum secundar fără să respecte indicatorul „Cedează trecerea”. Acesta nu a acordat prioritate unui automobil care circula pe drumul principal.

Pentru a evita impactul, șoferul de 38 de ani, care conducea o Toyota, a tras brusc de volan spre dreapta. Manevra nu l-a ajutat însă să evite accidentul. Automobilul a lovit mai întâi un container metalic cu nisip, apoi a doborât indicatorul „Accesul interzis” și s-a oprit într-un BMW parcat în apropiere.

Pagube materiale, dar fără victime

Din fericire, în urma accidentului nimeni nu a fost rănit. Cele trei automobile și elementele de infrastructură urbană au suferit însă avarii.

Cazul se investighează.

Accident/ Пресс-центр МВД ПМР

Accident/ Пресс-центр МВД ПМР