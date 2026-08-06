Autoritățile au reușit să reducă deficitul de energie electrică prognozat pentru astăzi astfel că riscul unor deconectări a fost înlăturat. Totuși, situația din regiune rămâne dificilă, cetățenii fiind îndemnați să economisească. Cel mai vulnerabil interval rămâne între orele 18 și 23, când consumul atinge cele mai ridicate valori.

Energocom anunță într-un comunicat că autoritățile au reușit să reducă semnificativ deficitul de energie electrică prognozat inițial pentru azi. Singura ora în care s-a înregistrat un deficit de 39 MWh a fost de la 16-17. Chiar și așa situația în regiune rămâne deficilă iar disponibilitatea pe piețele externe este redusă.

Vasile TOFAN, PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „Rog toți moldovenii, dacă vrem să punem mașina de spălat, să punem o găină în rolă, dacă vrem să călcăm niște haine sau să pornim aparatul de aer condiționat, să facă aceste lucruri în afara orelor de vârf, până la ora 19 și după 23. Asta și ne previne de facturi mult mai mari, pentru că energia de avarie pe care o cumpărăm este foarte scump.”

Premierul Vasile Tofan a cerut insistent și mediului de afaceri să reducă consumul de energie și a criticat iluminatul excesiv din capitală.

Vasile TOFAN, PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „Mergeam prin Chișinău de parcă era discotecă, foarte multe lumini aprinse. Trebuie să fie un pic de bun simț, să le stingem. Nu trimitem un semnal bun când Chișinăul e iluminat ca Las Vegas.”

Ieri autoritățile ucrainene au anunțat Chișinăul că cel mai probabil nu vor putea vinde energie de avarie. Acesta lucru avea să înrăutățească și mai mult situația.

Energia de avarie este foarte scumpă deoarece este procurată pentru a acoperi deficitul imediat ca să mențină funcționarea sigură a rețelei electrice. Republica Moldova, dar și țările din regiune se confruntă cu o criză energetică provocată de seceta severă și de scăderea accentuată a nivelului Dunării, care afectează producția de energie. Mai multe centrale electrice și-au redus capacitatea de producție, inclusiv Centrala Nucleară de la Cernavodă din România.