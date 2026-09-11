Un microbuz cu 20 de pasageri a derapat de pe drum, în apropiere de satul Stîrcea din raionul Glodeni. Cinci persoane au fost traumatizate în urma accidentului, iar patru dintre ele au fost transportate la spital.

Potrivit poliției, microbuzul a derapat de pe carosabil. În vehicul se aflau 20 de pasageri, peste numărul de locuri prevăzut pentru transport.

În urma impactului, cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Patru au fost transportate la spital, iar unei alte persoane i s-a acordat ajutor medical la locul accidentului.

Șoferul nu consumase alcool

Conducătorul auto, în vârstă de 47 de ani, a fost testat cu aparatul Dräger. Rezultatul testării a fost negativ.

Autoritățile se află la locul impactului și documentează cazul pentru a stabili cum s-a produs accidentul.

Accident rutier/ Poliția RM