Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi Adormirea Maicii Domnului, cunoscută în popor ca Sfânta Maria. De dimineață, bisericile din țară au fost pline de credincioși veniți la slujbă. La Mănăstirea „Marta și Maria” din Hagimus, oamenii s-au rugat pentru sănătate, pace și bunăstarea familiilor. Tot astăzi, în peste 100 de localități din țară este sărbătorit hramul.

De dimineață, zeci de credincioși au mers la Mănăstirea „Marta și Maria” din satul Hagimus pentru a participa la liturghie.

„Sărbătoare mare, religioasă. Am venit să ne rugăm la Dumnezeu să fie mai bine, să schimbi ceva în bine, tot cu credința.”

Credincioșii spun că vin în fiecare an la mănăstire, să se roage pentru bunăstarea familiei lor.

„Să ne rugăm domnului să ne dea pace, sănătate, să ne păzească de toate cele rele.”

„E sărbătoare mare. Am venit să mă rog pentru frați și surori, pentru mine.”

Această femeie a venit împreună cu nepoțica sa pe nume Maria de la Copceac.

„Ieri a plinit 10 anișori și azi am venit să ne rugăm pentru bânăstarea familiei, pentru pace în lume, pentru tot ce este bun.”

Tot astăzi, în peste 100 de localități din țară este sărbătorit hramul.

„Am venit un pic la biserică și după plecam acasă, așteptam oaspeți. La biserică trebuie de venit din când în când, că noi suntem un pic păcătoși, dar ne stăruim.”

Adormirea Maicii Domnului este sărbătorită de creștinii ortodocși de stil vechi pe 28 august și marchează încheierea postului de două săptămâni.