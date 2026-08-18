Locuitorii din Talmaza au fost martorii unui moment de panică, după ce ieri, o dronă s-a prăbușit la câțiva kilometri de sat. Oamenii spun că au auzit o bubuitură puternică, iar imediat după impact au văzut un nor de fum negru. Unii dintre localnici povestesc că ferestrele caselor s-au zguduit, iar zgomotul i-a speriat.

„Eu lucram și am auzit o împușcătură. Deja nu dovedeam să ies să văd ce s-a întâmplat. Am călcat pe un sac cu grăunțe și am căzut jos. Când m-am uitat într-o parte, ieșea fum negru. Vecina a ieșit și a spus că s-au zguduit ferestrele”, povestește un locuitor din Talmaza.

Un alt localnic spune că zgomotul a fost auzit în mai multe zone ale satului, iar oamenii au ieșit din case pentru a vedea ce s-a întâmplat.

Un aparat de zbor s-a prăbușit la Ștefan Vodă și a provocat o explozie

Ieri, o dronă a explodat în raionul Ștefan Vodă. Aparatul de zbor s-a prăbușit la aproximativ trei kilometri de satul Talmaza, iar în urma impactului a izbucnit un incendiu de vegetație.

Incidentul a provocat și perturbări ale traficului aerian. O aeronavă care urma să aterizeze la Chișinău, venind din București, a fost nevoită să survoleze aeroportul și nu a putut ateriza imediat.

Incidentul are loc la doar o zi după ce o dronă de tip Shahed a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova și a fost doborâtă ulterior în România de un avion F-18.

Fragmentele indică o posibilă dronă-rachetă cu motor turbo-reactiv

Polițiștii au venit astăzi cu noi detalii după examinarea locului exploziei de la Ștefan Vodă. Potrivit informațiilor preliminare, fragmentele găsite la fața locului ar putea proveni de la o dronă de tip rachetă, echipată cu un motor turbo-reactiv.

Ce este o dronă de tip rachetă

O dronă de tip rachetă este un aparat de zbor fără pilot care are caracteristici diferite de dronele obișnuite, inclusiv un sistem de propulsie turbo-reactiv, care îi permite să atingă viteze mai mari. Astfel de aparate pot avea o formă și o construcție apropiate de cele ale unei rachete.

Deocamdată însă, poliția nu poate confirma cu certitudine tipul aparatului. Identificarea exactă urmează să fie stabilită după mai multe expertize și investigații tehnice.

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