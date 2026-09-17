Sunetul focurilor de armă a răsunat astăzi în poligonul de la Bolboaca. Peste 350 de militari moldoveni, români și americani au executat trageri de luptă în cadrul exercițiului Scutul de Foc. Militarii au exersat un scenariu de contraofensivă, în care artileria a sprijinit înaintarea trupelor pentru recucerirea terenului pierdut.

Mai întâi, artileria a deschis focul pentru pregătirea contraatacului. Apoi, bateriile de aruncătoare de bombe au schimbat rapid modul de ochire și au lovit o țintă apărută pe neașteptate.

În timp ce artileria lovea țintele, subunitățile de manevră au trecut la următoarea etapă. Militarii au înaintat prin teren, în timp ce erau sprijiniți de focul artileriei.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Ne aflăm poate în punctul cel mai important al exercițiului - punctul de comandă. Este bine camuflat pentru a nu putea fi observat din exterior. De aici militarii primesc comenzile, iar superiorii veghează totul cu atenție.”

Oleg PORNEALĂ, CONDUCĂTORUL EXERCIȚIULUI: „Am încercat să luăm o temă tactică mai dificilă. Batalionul de artiliere întrunit, ați văzut primul foc, a fost un foc de pregătirea contra-atacului. A doilea foc, care ați văzut bateria aruncătoare de bombe a trecut la alt tip de ochire, dar și-a îndeplinit misiunea, a executat un foc asupra obiectivelor neplanificate.”

Pentru militarii din bateria de aruncătoare de bombe, fiecare secundă contează, spune Marcel Gușanu, care a lucrat azi în echipă cu un alt militar.

Marcel GUȘANU, MILITAR: „Cum ajungem pe poziția de tragere primim obiectivul tactic de la comandat, după care noi punem aruncătorul pentru luptă, ne îndreptăm către obiectiv și deja așteptăm comanda ca să executăm focul. Eu am mai participat la așa gen de exercițiu, dar mereu este aceeași adrenalină.”

„Am aflat foarte multe lucruri noi, de la deplasarea la poziții, acțiunile în poziție în exercițiu.”

La exercițiu au participat și militari din Statele Unite. Robert și Melton au avut rolul de lunetiști, așa că au fost și cei mai bine camuflați.

„Am în subordine o mulțime de oameni noi, așa că e fain să-i scot pe teren și să le arăt cum stau lucrurile – de exemplu, ce înseamnă să fii lunetist, misiunile de recunoaștere și chestii de genul acest.”

„Cei din armata moldovenească au fost extraordinari, da. A fost o plăcere să lucrez alături de ei, să-i instruiesc, să învăț de la ei și să descopăr cultura lor.”

Militarii au fost monitorizați și de specialiști din Statele Unite, România și Italia, care au evaluat modul în care aceștia și-au îndeplinit misiunile.

Charles MORRISON, ȘEFUL STATULUI MAJOR AL GĂRZII NAȚIONALE, CAROLINA DE NORD: „Este un exercițiu bilateral, deci ambele părți beneficiază de pe urma instruirii și a creșterii nivelului de pregătire. De asemenea, vedem în acțiune noile echipamente moderne pe care Republica Moldova le-a pus la dispoziția soldaților săi.”

Exercițiul multinațional „Scutul de Foc” a ajuns la cea de-a 11-a ediție. Antrenamentele au loc conform planului de instruire al Armatei Naționale pentru anul 2026.