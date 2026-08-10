Ministerul Afacerilor Externe condamnă căderea și explozia unei drone-rachetă în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, calificând incidentul drept o încălcare gravă a suveranității Republicii Moldova. În urma cazului, Chișinăul a decis rechemarea ambasadorului de la Moscova, Lilian Darii, pentru consultări.

Potrivit MAE, incidentul produs la Crocmaz, unde o dronă-rachetă a căzut și a explodat, reprezintă o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și a pus în pericol siguranța cetățenilor.

Instituția condamnă războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și efectele acestuia asupra securității Republicii Moldova și a întregii regiuni.

În acest context, Ministerul Afacerilor Externe a decis rechemarea ambasadorului Republicii Moldova la Moscova pentru consultări.

Maia Sandu: Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru incident

În această dimineață, și președintele țării, Maia Sandu, a condamnat încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova. Șefa statului a spus că Rusia poartă întreaga vină pentru pericolul ajuns la casele oamenilor și dă asigurări că statul va continua să investească în apărarea spațiului aerian.

Explozia de la Crocmaz

Ieri, o explozie puternică s-a produs în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, provocând un incendiu de vegetație. La locul deflagrației au fost descoperite fragmente care ar proveni, preliminar, de la o dronă de luptă. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

Concluziile poliției

Fragmentele aparatului de zbor care a explodat prezintă caracteristici similare unor componente ale unei rachete ghidate, ceea ce indică faptul că acesta ar putea fi de tip „dronă-rachetă”, potrivit concluziilor preliminare ale poliției, formulate după finalizarea cercetărilor la locul exploziei.

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Vasile Tofan: „Bine că a lovit un copac și nu a lovit o casă"

Aflat la Festivalul Zemii din Sipoteni, premierul Vasile Tofan a oferit noi detalii despre drona căzută la marginea localității Crocmaz. Potrivit acestuia, aparatul a lovit un copac, evitând astfel un impact direct cu o locuință. Cu toate acestea, explozia a provocat distrugeri pe o rază de aproape 800 de metri, iar la o gospodărie au fost sparte geamurile.

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