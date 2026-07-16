Anastasia Taburceanu, verișoara președintelui Maia Sandu, ar fi restituit integral salariul și indemnizațiile pe care le-a încasat în perioada în care a activat la întreprinderea de stat MoldATSA. Informația a fost făcută publică de președintele parlamentului, Igor Grosu, în cadrul unei emisiuni de la Moldova 1, fără a concretiza despre ce sumă este vorba.

Potrivit lui Grosu, Taburceanu a returnat în conturile întreprinderii toate sumele primite pe durata activității sale.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Din informația pe care o am eu la zi, a restituit în contul MoldATSA toate resursele pe care le-a primit din partea acestei instituții. Acum nu știu despre ce sumă este vorba, tot ce a primit, și salariul, și indemnizații, cât a muncit acolo”.

Totodată, Igor Grosu a mai adăugat că toți cei care au profitat de anumite resurse va trebui să le restituie.

Anterior, Igor Grosu a anunțat că Anastasia Taburceanu a întors jumătate de milion de lei din banii primiți de la MoldATSA.

Verișoara Maiei Sandu, angajată la MoldATSA fără concurs

Anastasia Taburceanu a ajuns în centrul unui scandal public după ce s-a aflat că a fost angajată la MoldATSA fără concurs, în funcția de consilieră a directorului general. Ulterior, în spațiul public au apărut informații privind veniturile încasate de aceasta în perioada activității sale în cadrul întreprinderii.

Citeste si : Remunerarea Anastasiei Taburceanu la MoldATSA: venit de circa 8 ori peste salariul mediu și mai mare decât cel al Maiei Sandu. Ce explicații oferă comunicatoarea - rise.md

Anterior, președintele Maia Sandu a calificat drept „nemeritați” banii încasați de verișoara sa și a declarat că aceștia trebuie restituiți. În urma scandalului, Anastasia Taburceanu și-a prezentat demisia din funcție.

Citeste si : Maia Sandu spune că nu-și recunoaște verișoara: „În fiecare familie există câte o persoană care face câte o boroboață”. Ce declarații a făcut șefa statului despre cazul Anastasiei Taburceanu