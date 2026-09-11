O asistentă socială din Chișinău este cercetată penal pentru trafic de influență, după ce ar fi cerut și primit lunar bani din indemnizația de ajutor social acordată unei mame care își crește singură cei trei copii. Unul dintre copii are dizabilități.

Potrivit Centrului Național Anticorupție, femeia ar fi primit câte 2.000 de lei lunar, susținând că are influență asupra membrilor unei comisii de profil și că îi poate determina să asigure în continuare plata ajutorului social pentru familie.

În cadrul urmăririi penale, au fost documentate mai multe cazuri în care ar fi fost transmise mijloace bănești. În această dimineață, ofițerii CNA au efectuat percheziții la domiciliul asistentei sociale și au ridicat probe care urmează să fie folosite în anchetă.

Cercetată în stare de libertate

Femeia este cercetată în stare de libertate. Procuratura Anticorupție și CNA continuă investigațiile pentru a stabili toate persoanele implicate și dacă au existat complicități din partea membrilor comisiei.