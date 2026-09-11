Atac cibernetic asupra unor platforme guvernamentale din Republica Moldova: STISC intervine

Unele resurse web guvernamentale din Republica Moldova sunt afectate de un atac cibernetic de tip DDoS, anunță Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC). Atacul poate provoca dificultăți la accesarea unor site-uri și platforme guvernamentale sau chiar indisponibilitatea temporară a acestora.