Unele resurse web guvernamentale din Republica Moldova sunt afectate de un atac cibernetic de tip DDoS, anunță Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC). Atacul poate provoca dificultăți la accesarea unor site-uri și platforme guvernamentale sau chiar indisponibilitatea temporară a acestora.
Echipele tehnice ale STISC întreprind măsurile necesare pentru a diminua impactul atacului și pentru a restabili funcționarea normală a resurselor afectate.
Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii despre numărul exact al resurselor vizate sau despre autorii atacului.
Atacul de tip DDoS (Distributed Denial of Service) presupune trimiterea unui volum foarte mare de solicitări către o resursă online, cu scopul de a-i suprasolicita infrastructura și de a face serviciul dificil sau imposibil de accesat.