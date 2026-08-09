S-au format cozi în această seară la Punctul de Trecere a Frontierei Otaci–Moghilev-Podolsk, pe sensul de ieșire din Republica Moldova.

Reprezentanții Poliției de Frontieră și ai Serviciului Vamal au anunțat că întreprind toate măsurile necesare pentru fluidizarea circulației, iar activitatea în punctul de trecere se desfășoară la capacitate maximă.

Pentru a evita timpii mari de așteptare, călătorii sunt îndemnați să aleagă puncte alternative de traversare a frontierei, precum PVFI Ocnița–Sokireanî sau PVFI Unguri–Bronnița.

Trafic la vama/ Serviciul Vamal

Podul de la Mayaki - atacat din nou

Deocamdată, autoritățile nu au precizat cauza aglomerației. Totuși, aceasta ar putea surveni în contextul în care podul de la Mayaki, din apropierea satului Palanca, în regiunea Odesa, a fost vizat din nou de un atac cu drone, situație care ar putea determina o parte dintre șoferi să opteze pentru rute alternative de traversare a frontierei.

Citeste si : Circulația prin punctul de trecere a frontierei Palanca - afectată de alerta aeriană instituită pe teritoriul Ucrainei. Anunțul Serviciului Vamal