Mai mulți consumatori sunt sunați de persoane necunoscute care se dau drept angajați ai Energocom și le cer date personale, sub pretextul citirii contoarelor de gaze. Compania avertizează că este vorba despre tentative de fraudă și îndeamnă oamenii să nu ofere informații confidențiale prin telefon.

Potrivit Energocom, persoanele care telefonează cer informații din buletinul de identitate, date bancare sau coduri de confirmare. Acestea pretind că au nevoie de date pentru a colecta indicii contoarelor de gaze naturale.

Reprezentanții companiei precizează că angajații Energocom nu merg la domiciliul consumatorilor pentru citirea contoarelor și nu solicită telefonic date personale. De această activitate se ocupă operatorii sistemelor de distribuție, precum Chișinău-Gaz, Bălți-Gaz și Ialoveni-Gaz.

Cum vă puteți proteja

În cazul în care o persoană vine la domiciliu pentru citirea contorului, consumatorii sunt îndemnați să-i ceară legitimația de serviciu. Dacă au dubii, pot contacta operatorul de distribuție pentru a verifica dacă angajatul este într-adevăr reprezentantul companiei.

Avertismentul vine în contextul în care, în această perioadă, sunt colectați indicii contoarelor pentru calcularea consumului de gaze din luna octombrie.

Pentru informații despre activitatea Energocom, consumatorii pot suna la numărul 1309. Dacă suspectează o tentativă de fraudă, sunt îndemnați să anunțe poliția la 112.