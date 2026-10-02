De Ziua Națională a Vinului, în centrul Chișinăului vor fi instituite restricții temporare de circulație, în perioada 2-5 octombrie, anunță poliția.

Potrivit poliției, traficul rutier va fi sistat pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul dintre străzile Alexandr Pușkin și Maria Cebotari, în intervalul 17:00–05:00.

De asemenea, va fi închisă circulația pe strada Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, între străzile Columna și 31 August 1989. Restricția va fi valabilă între 22:00 și 03:00, în perioada 2–5 octombrie.

Polițiștii vor asigura ordinea publică și siguranța circulației în zonele afectate. Șoferii sunt îndemnați să evite aceste tronsoane și să aleagă rute alternative.

Republica Moldova își propune să stabilească un record Guinness de Ziua Națională a Vinului

De Ziua Națională a Vinului, Republica Moldova își propune să stabilească un record Guinness. Participanții la sărbătoare vor forma cea mai mare imagine umană a unei vițe-de-vie din lume. Anunțul a fost făcut astăzi de Eugeniu Osmochescu, ministrul agriculturii și industriei alimentare, în cadrul conferinței de presă.

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Primele pregătiri pentru Ziua Națională a Vinului au început în PMAN

Pregătirile pentru Ziua Națională a Vinului sunt în toi. Peste 300 de voluntari au început repetițiile pentru a forma cea mai mare viță-de-vie umană din lume. Momentul ambițios va fi pus în scenă pe 3 octombrie, la deschiderea celei de-a 25-a ediții a Zilei Naționale a Vinului. În acea zi, performanța participanților va avea loc sub privirile unui arbitru oficial de la Cartea Recordurilor.

Evaluarea va fi făcută cu ajutorul unei aplicații și al imaginilor filmate de dronă, iar participanții vor trebui să rămână nemișcați aproximativ 10-15 minute, timp în care vor fi făcute verificările și imaginile oficiale.