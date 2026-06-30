Liderul unui grup de escroci a fost condamnat la 10 ani de închisoare, după ce a înșelat 36 de studenți prin contractare de credite, folosind diverse metode. Anterior, alți 5 membri ai grupului pe care îl conducea au fost trimiși pe banca acuzaților, inclusiv fratele acestuia.

Potrivit PCCOCS, totul s-a întâmplat în 2023. Complicii bărbatului condamnat aveau vârste cuprinse între 18-20 de ani, fiind originari din Căușeni și Nisporeni, precum și din alte raioane.

Victimele, studenți la colegiu: s-au pomenit cu credite pe numele lor

Escrocii au mers la căminele mai multor colegii din Chișinău și discutând cu aceștia au găsit cele 36 de victime. Este vorba despre fete și băieți cu vârste cuprinse între 18-22 de ani din Soroca, Nisporeni, Căușeni și Chișinău. Ca să le inspire încredere, escrocii veneau cu mașini luxoase.

Mai exact, aceștia spuneau că ar fi avut nevoie de „ajutor” și foloseau datele din buletin ale victimelor ca să poată primi credite în numele acestora, folosind diverse metode de înșelăciune. În realitate, banii primiți ca și credit pe numele victimelor erau apoi extrași din bancomat și folosiți pentru distracții de către escroci.

Mai mult decât atât, aceștia le făceau unor victime și fotografii cu telefonul, ca să-i demonstreze în formularul de pe internet solicitat de compania de creditare că persoana care cere creditul este chiar victima, nu escrocii.

De cele mai multe ori, escrocii solicitau de la compania de creditare în numele victimelor sume de aproximativ 20.000 lei. Însă, au fost și cazuri de sume de peste 9.000 lei, 11.000 lei, 16.000 lei sau chiar 25.000 lei. Creditele erau contractate și a câte șapte pe lună, la distanță de două-trei zile, iar alteori chiar și a câte două credite pe zi.

Pentru acest „ajutor,” victimele primeau ca și mulțumire sume de 200-600 lei de la escroc. În schimb, peste câteva zile, primeau scrisori de la compania de creditare, care-i anunța că trebuie să întoarcă datoria.

Una dintre victime s-a trezit cu un proces penal, inițiat de INI

În unul dintre cazuri, victima a fost chemată de ofițerii INI, a aflat că are un credit nebancar pe numele său și că investigațiile penale au fost pornite; iar într-alt caz, victima care între timp plecase în Turcia, aflase că în Moldova a fost luat în credit în numele lui, și-a rugat mama să depună o plângere la procurorii PCCOCS.

În urma investigațiilor penale ale ofițerilor INI, sub conducerea procurorilor PCCOCS, capul grupării condamnat la 10 ani închisoare și-a recunoscut vina; iar în privința complicilor, urmează să se pronunțe instanța de judecată. Totodată, oamenii legii remarcă că acesta a mai fost condamnat în 2024 și 2025, tot pentru escrocherii, la 1,4 ani la 2,6 ani închisoare. Acum, compania de creditare cere în instanța de judecată ca suma totală de peste 700.000 lei să-i fie întoarsă de către inculpați.

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Poliția îndeamnă repetat cetățenii să fie prudenți la escrocheriile care au luat asalt în ultima perioadă.

Escrocheriile telefonice, în creștere: zeci de victime și rețineri în flagrant în capitală

În ultimele zile, autoritățile au documentat mai multe cazuri de escrocherii telefonice și online, unele dintre ele soldate cu prejudicii semnificative pentru victime. Fenomenul continuă să afecteze cetățenii din Republica Moldova, în special prin scheme de manipulare financiară și credite contractate fraudulos.

Un caz recent a fost înregistrat la 18 iunie, când doi tineri de 18 ani din Chișinău au fost reținuți în flagrant în timp ce primeau bani de la o femeie pe care au determinat-o să contracteze un credit în valoare de aproape 400 de mii de lei. Potrivit poliției, aceștia ar face parte dintr-o rețea specializată în escrocherii.

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