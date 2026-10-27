Datele personale ale cetățenilor ar fi putut fi accesate fără autorizație în urma atacurilor cibernetice asupra unor servicii electronice guvernamentale. Agenția de Guvernare Electronică anunță că au fost identificate posibile accesări neautorizate, iar autoritățile verifică în ce măsură au fost afectate datele. Reacția vine după ce mai multe persoane au raportat că datele lor personale ar fi fost accesate fără acordul lor.

Pentru a reduce riscurile și a proteja informațiile, au fost aplicate măsuri preventive, inclusiv restricționarea temporară a accesului la unele servicii electronice.

Verificările sunt efectuate de Agenția de Guvernare Electronică, Agenția pentru Securitate Cibernetică și Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică. Deocamdată, nu au fost precizate categoriile de date care ar fi putut fi accesate, numărul persoanelor vizate sau impactul exact al incidentelor.

Avertisment pentru cetățeni

În acest context, cetățenii sunt îndemnați să fie vigilenți la eventuale tentative de fraudă prin telefon, SMS sau e-mail. Autoritățile recomandă să nu fie divulgate parolele, codurile de autentificare sau datele bancare și să nu fie autorizate operațiuni la solicitarea unor persoane necunoscute, chiar dacă acestea cunosc numele sau IDNP-ul persoanei contactate.

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11 milioane de solicitări pentru accesarea datelor personale

În ultimele patru zile, au fost înregistrate o serie de incidente de securitate cibernetică, cu scopul de a extrage date cu caracter personal. În anumite situații, au fost înregistrate circa 11 milioane de solicitări de accesare. Autoritățile suspectează că incidentele fac parte dintr-un atac hibrid împotriva Republicii Moldova.