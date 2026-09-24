Incidentele au fost condamnate de autorități. Șefa statului spune că amenințarea depășește granițele țării, iar președintele Parlamentului susține că survolările sporesc tensiunile și induc frică în rândul populației. Între timp, Chișinăul discută cu Kievul măsuri pentru securizarea frontierei, iar Ministerul Apărării spune că spațiul aerian este monitorizat permanent.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei a ajuns din nou în Republica Moldova în această dimineață: patru drone rusești au încălcat spațiul nostru aerian, iar cel puțin una a explodat în nordul țării. Războiul Rusiei pune în pericol întreaga Europă. Condamnăm acest război și suntem alături de Ucraina.”

Președintele Parlamentului, la fel ca șefa statului, a declarat că nu exclude că aceste survolări ar putea fi țintite spre țara noastră.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Nu este vorba doar de Republica Moldova, vedeți pe tot flancul estic. Rusia aplică aceeași strategie. Nu recurge la acțiuni directe, dar survolând neautorizat spațiul aerean, provoacă tensiune, încearcă să-i inducă frică, tensiune și așa mai departe. Trebuie să fim foarte atenți, să urmărim instrucțiunile și anunțurile care vin din partea autorităților.”

Grosu a mai spus că autoritățile de la Chișinău discută cu omologii de la Kiev pentru a identifica soluții de securizare a zonelor din apropierea frontierei cu Ucraina, fără să ofere însă detalii.

La rândul său, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică spune că dronele ar fi putut viza inclusiv hidrocentrala Novodnistrovsk, aflată în apropierea localităților survolate în această dimineață.

Lilian CARP, PREȘEDINTELE COMISIEI SECURITATE NAȚIONALĂ, APĂRARE: „În această noapte, am văzut că a fost în partea de nord, ceea ce înseamnă că au vizat anumite infrastructuri energetice din acea zonă. Noi sperăm să nu fie hidrocentrala de la Novodnistrovsk, pentru că asta ar fi un risc iminent și pentru Republica Moldova.”

Și ministerul de externe a condamnat acțiunile ostile ale Federație Ruse, solicitând-ui să înceteze „imediat atacurile asupra Ucrainei și orice acțiune care amenință securitatea Republicii Moldova și a cetățenilor săi”.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE: „Aceste incidente reprezintă o încălcare flagrantă a suveranității Republicii Moldova și pun în pericol direct viața cetățenilor. Responsabilitatea pentru ele revine integral Federației Ruse, care își extinde războiul de agresiune dincolo de frontierele Ucrainei. MAE cere Federației Ruse să înceteze imediat atacurile asupra Ucrainei și orice acțiune care amenință securitatea Republicii Moldova și a cetățenilor săi.”

Între timp, Ministrul Apărării a scris într-o postare pe facebook că aceste incidente nu mai pot fi tratate drept cazuri izolate și că instituția pe care o conduce va continua să monitorizeze spațiul aerian și să întreprindă toate măsurile necesare pentru protejarea cetățenilor și a teritoriului Republicii Moldova.

Anatolie NOSATÎI, MINISTRUL APĂRĂRII: „Aceste incidente nu mai pot fi tratate drept cazuri izolate. Ele reprezintă un pericol real pentru oameni și pentru securitatea țării noastre. Vom continua să monitorizăm spațiul aerian 24/7 și să întreprindem toate măsurile necesare pentru protejarea cetățenilor și a teritoriului Republicii Moldova.”