Clusterul de mediu este unul dintre cele mai complexe capitole ale procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, recunosc atât ministrul Gheorghe Hajder, cât și comisarul european Jessika Roswall, aflată într-o vizită la Chișinău. Pe lângă armonizarea și implementarea legislației europene, Chișinăul trebuie să investească masiv în infrastructură, inclusiv în construcția stațiilor de epurare și a sistemelor de monitorizare a calității aerului, pentru a îndeplini cerințele de aderare la UE, spune Hajder. De partea cealaltă partenerii europeni promit sprijin, inclusiv financiar.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Când vorbim de creșterea calității vieții în Republica Moldova, asta înseamnă că vorbim de stații de epurare, stații de monitorizare aerului, un sistem de monitorizare a emisiilor de carbon. Pentru aceste priorități este nevoie de timp, avem nevoie de mai mult timp pentru a fi negociat cu Comisia Europeană.”

Potrivit lui Hajder pe lângă un cadru legislativ aliniat celui european, este nevoie de infrastructură, iar asta inseamnă investiții mari. Din acest motiv, Republica Moldova negociază cu Comisia Europeană perioade de tranziție pentru implementarea unor obligații de mediu.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Asta înseamnă că agenții economici, cei care produc o anumită industrie, sunt nevoiți să găsească soluții ca să monitorizăm, să raportăm și după cum facem ca să diminuăm emisiile de carbon. Așa vorbim și despre stațiile de iepurare. Deja identificăm finanțare și să implementăm cu un ritm mult mai accelerat.”

Comisarul european pentru Mediu Jessika Roswall, a recunoscut că este vorba despre un pachet foarte complicat, care necesită foarte multe investiții.

Jessika ROSWALL, COMISARUL EUROPEAN PENTRU MEDIU: „Dacă vorbim de acest proces, este vorba de trei piloni. Primul ține de legislație. Al doilea pilon este tot ce ține de implementare, de aplicarea practică și acest lucru solicită capacități administrative din partea Guvernului, dar și capacități administrative la nivel regional, la nivel local. Și al treilea pilon, Comisia Europeană, care este partenerul, care vă sprijină. De fapt, al treilea pilon ține de finanțare.”

Jessika Roswall se află astăzi într-o vizită oficială la Chișinău. Oficialul a avut discuții și cu șefa statului Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu. Moldova a deschis primul capitol de negociere la începutul lunii.Potrivit unor oficiali europeni citați de Euronews, până la vacanța de vară vor fi deschise doar două capitole de negociere – relațiile externe și piața internă. Celelalte capitole vor fi examinate și deschise treptat, într-o etapă ulterioară.