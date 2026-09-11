Motorina trece de pragul de 34 de lei pe litru, iar benzina se apropie de aceeași valoare. Noile prețuri maxime stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică intră în vigoare sâmbătă și vor fi valabile până luni, 14 septembrie.

Astfel, în perioada 12 - 14 septembrie, un litru de motorină va costa 34,46 lei, cu 60 de bani mai mult decât prețul stabilit pentru 11 septembrie. Benzina va ajunge la 33,04 lei litrul, cu 27 de bani mai mult față de prețul actual.

Prețurile maxime sunt valabile timp de trei zile, de sâmbătă până luni.

Prețurile stabilite/ anre.md

Scumpiri la pompă pe fondul tensiunilor SUA - Iran

Scumpirea vine pe fondul creșterii cotațiilor internaționale la petrol, influențate de conflictul dintre SUA și Iran și tensiunile din Strâmtoarea Ormuz.

Președintele american Donald Trump a avertizat că prețurile ridicate ale petrolului ar putea scădea după alegerile legislative din SUA.

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