Prețul la carburanți ar urma să crească. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică propune majorarea cu 48 de bani pe litru a marjei comerciale pentru benzină și motorină. Potrivit ANRE și Ministerului Energiei, banii vor fi folosiți pentru crearea rezervelor strategice de carburanți, necesare în cazul unor situații de criză.

Carolina NOVAC, SECRETARUL DE STAT LA MINISTERUL ENERGIEI: „Reprezintă un aport. Pentru a acoperi costuri de achiziție suplimentară ale celor stocuri de toate tipurile de produs petroliere, la benzină, diesel, cherosen, chiar și păcură, deci tot setul întreg de produse petroliere, după costurile în sine care sunt reflectate în infrastructura de depozitare și deja alte costurie operaționale.”

Astel potrivit proiectului, care urmează să fie examinat de ANRE în ședința din 21 iulie, marja pentru benzină ar urma să crească de la 1 august de la 3,82 lei pentru un litru la 4,30 lei pentru un litru, iar pentru motorină de la 3,84 lei la 4,32 lei.

MARJĂ PREȚ CARBURANȚI

BEZINĂ

3,81 LEI/LITRU – 4,30 LEI/LITRU

MOTORINĂ

3,84 LEI/LITRU – 4,31 LEI/LITRU

La sfârșitul lunii iunie, Parlamentul a adoptat legea privind constituirea rezervelor strategice de produse petroliere. Noile reguli obligă statul și companiile importatoare să creeze și să păstreze stocuri de carburanți, suficiente pentru a acoperi consumul țării în cazul unei crize. Fiecare parte va avea câte jumătate din această obligație. Ministrul Energiei spune că măsura este necesară pentru a proteja Republica Moldova de eventuale blocaje ale importurilor, în condițiile în care țara depinde aproape în totalitate de carburanții aduși din exterior. Sistemul va fi implementat treptat, iar rezervele strategice complete urmează să fie create până în anul 2034.