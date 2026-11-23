Iarna a venit mai devreme cu o săptămână decât în calendar. Primii fulgi au căzut în nordul țării, iar după amiază au ajuns și în unele zone ale capitalei. Localnicii au fost întâmpinați în această dimineață de un peisaj de iarnă, după ce ninsoarea a acoperit pe alocuri drumurile, grădinile, acoperișurile caselor și copacii. Pe unele porțiuni de drum s-a format polei, iar drumarii au intervenit pentru a preveni accidentele.

Aceste imagini au fost surprinse pe un drum din raionul Glodeni. Un strat subțire de zăpadă a acoperit tot ce era în jur. Un piesaj de poveste a surprins și un localnic din Soroca.

Spre dimineață, fulgii s-au așternut pe crengile copacilor și pe drumuri, oferind primul peisaj de iarnă din acest sezon.

Iar aceste imagini au fost făcute în curtea unei instituții de învățământ din Bălți. Ninsoarea a început timid, cu fulgi mici. Copleșiți de probleme, bălțenii și-au descrețit frunțile la vederea primilor fulgi.

„Iar când ninge, este frumos. Noi ne bucurăm de ceea ce ne dă Dumnezeu. Îi mulțumim că ne dă. Iar cum va fi mai departe – cu noroi, cu ploaie sau doar cu zăpadă, asta deja...”

„Sincer, dacă nu ar fi fost această ploaie, ar fi fost mai bine. Dar cum se spune în română? Lapoviță, nu? Când este și zăpadă, și o ploaie măruntă. Totuși, are un anumit farmec, apropo.”

„Desigur, desigur. Este o atmosferă diferită, un altfel de aer. Este plăcut să privești și să simți că a venit iarna. Am văzut primii fulgi de nea.”

Iarna a venit mai devreme cu o săptămână și la Florești,

Cei de la Administrația Națională a Drumurilor anunță că drumarii au intervenit cu material antiderapant pe un drum național din raionul Șoldănești pentru a preveni formarea poleiului. Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să reducă viteza, să păstreze distanța față de celelalte mașini și să-și echipeze automobilele cu pneuri de iarnă. Pentru a solicita intervenția drumarilor sau pentru a semnala probleme pe trasee, șoferii pot apela nu doar la 112, dar și la Serviciul Operativ al Administrației Naționale a Drumurilor, disponibil non-stop.