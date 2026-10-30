Ploaia a scos la iveală o capcană periculoasă pentru șoferii care circulă pe Calea Orheiului. Gropile rămase după frezarea asfaltului s-au umplut cu apă și au devenit aproape invizibile. Cei care nu reușesc să le evite riscă să ajungă direct în service, cu mașinile avariate.

Dina MUNTEANU, REPORTER PRO TV: „Ploaia din această dimineață a transformat gropile de pe strada Calea Orheiului, apărute după frezarea asfaltului, în adevărate capcane pentru șoferi. Acoperite pe locuri de apă, acestea sunt greu de observat, iar conducătorii auto riscă să-și avarieze mașinile în timp ce încearcă să le ocolească.”

Șoferii spun că situația este gravă, iar unii au fost deja nevoiți să-și repare mașinile după ce au trecut prin gropile de pe carosabil.

„-Dacă plouă afară e foarte greu să depistezi gopile, mai ales noaptea. Anume noaptea au fost situații și cazuri la niște prieteni că li s-au deteriorat cauciucurile.

-Ați ajuns vreo dată cu mașina în service?

-S-a întâmplat anul trecut când a fost situația de pe Muncești.”

„Distrugem grav mașinile. Trebuie la timp să repare măcar jumătate de drum, măcar două benzi, dar nu așa totul odată.”

În timp ce șoferii se plâng că își avariază mașinile, responsabilii de la Direcția Generală Mobilitate Urbană a Primăriei Chișinău spun că strada Calea Orheiului este în reparație și că muncitorii vor reveni pe șantier imediat ce vremea va permite reluarea lucrărilor.