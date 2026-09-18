În ultimele 24 de ore, 53 de sesizări au fost înregistrate la poliție privind violența în familie. Totodată, au fost emise 20 de ordine de restricție de urgență și întocmite câteva procese-verbale.

Potrivit poliției, au fost întreprinse următoarele măsuri: au fost emise 20 de ordine de restricție de urgență, un proces-verbal pentru încălcarea ordinului de restricție, două ordonanțe de protecție emise de instanța de judecată, două cazuri de încălcare a ordonanței de protecție documentate și 4 procese-verbale pentru acte de violență între membrii familiei, soldate cu vătămări neînsemnate.

Recomandările poliției

În acest sesn, polițiștii recomandă cetățenilor să apelează imediat la 112 sau 0800 88 008 la Centrul de Justiție Familială al Poliției, care oferă sprijin victimelor.

Violența în familie, tot mai prezentă în atenția publică

În ultima perioadă, tot mai multe situații de violență în familie ajung în atenția autorităților și a opiniei publice din Republica Moldova.

Cazul lui Mihail Crivorucenco

Cazul lui Mihail Crivorucenco a ajuns în atenția publică după ce fosta soție l-a acuzat că ar fi agresat-o și amenințat-o ani la rând. Femeia spune că a cerut în repetate rânduri ajutorul autorităților. Instanța a emis două ordonanțe de protecție. A fost dispusă și monitorizarea electronică. De partea cealaltă, Mihail Crivorucenco respinge acuzațiile și spune că nu a agresat-o pe fosta soție. În prezent, acesta activează în cadrul IGP într-o funcție de execuție.

Un bărbat, plasat în arest după ce și-ar fi urmărit soția

La 6 septembrie, un bărbat a fost reținut și plasat în arest pentru 30 de zile, după ce și-ar fi urmărit soția, ar fi mers la domiciliul acesteia și ar fi amenințat-o cu moartea. Femeia ar fi sesizat în repetate rânduri comportamentul agresiv al soțului, iar măsurile de protecție dispuse anterior nu l-ar fi oprit.

Tragedia de la Măgdăcești

Un alt caz care a provocat reacții puternice a avut loc la Măgdăcești, la sfârșitul lunii august. Pe 31 august, doi soți, de 47 și 42 de ani, au fost găsiți decedați în propria gospodărie. Primele cercetări au indicat că bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care s-ar fi sinucis. Potrivit surselor din Poliție, cu câteva săptămâni înainte, oamenii legii interveniseră în familie într-un caz de violență. Atunci a fost pornit un proces penal, iar instanța a emis un ordin de protecție prin care bărbatului i se interzicea să se apropie de familie. Acesta urma să fie și monitorizat cu o brățară electronică.