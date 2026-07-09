Curtea Constituțională a admis sesizarea Ministerului Justiției privind statutul special al autonomiei Găgăuze și organizarea alegerilor în autonomie. Judecătorii au declarat neconstituționale prevederile care permiteau Adunării Populare să participe la numirea șefilor poliției, ai Serviciului de Informații și Securitate și ai direcției regionale de justiție. De asemenea, autonomia nu va mai putea constitui propriul organ electoral.

„Se declară neconstituționale textul și aprobarea componenței Comisii Electorale Centrale, textul la propunerea guvernatorului Găgăuziei și cu acordul Adunării Populare cu privire la activitatea poliției și statutul polițistului. Textul, componența Consiliului Electoral Central al Găgăuziei, se aprobă de adunarea populară a Găgăuziei.”

Astfel, Curtea Constituțională a decis că Adunarea Populară nu mai poate numi șefii poliției, ai direcției regionale a Serviciului de Informații și Securitate și ai direcției regionale de justiție din autonomie. Totodată, Autonomia Găgăuză nu va mai putea avea un organ electoral propriu și nici reguli separate pentru organizarea alegerilor din regiune.

Mihai GEORGHIEȘ, SECRETAR DE STAT AL MINISTERULUI JUSTIȚIEI: „În procesul de numire a unor funcționari erau implicați atât adiministrația, cât și bașcanul, referitor la șeful direcției juridice, referitor la comisia electorală, alte persoane referitor la serviciu informație și securitate și respectiv poliție. Însăși prin implicarea mai multor subiecți, din punctul nostru de vedere, se încalca limita referitor la competențele personalelor propriu zis.”

Curtea Constituțională a cerut Parlamentului să modifice legislația în conformitate cu hotărârea pronunțată astăzi. Totodată, magistrații au respins ca inadmisibilă sesizarea Adunării Populare, prin care erau contestate unele prevederi din Codul electoral privind organizarea alegerilor în autonomie. Vicepreședintele Adunării Populare, Gheorghe Leiciu, spune că decizia va avea consecințe atât juridice, cât și politice, inclusiv asupra relațiilor dintre Chișinău și Comrat.

Gheorghe LEICIU, VICEPREȘEDINTELE ADUNĂRII POPULARE: „Aceste elemente privind statutul special al autonomiei ele stau la baza nu doar acestei legi, dar și în alte acte normative. Și asta nu se poate lăsa fără consecințe. Va influența și asupra părții politice.”

Experții care monitorizează situația din autonomie speră că după decizia de astăzi va fi deblocat și procesul de alegere a unei noi componențe a Adunării Populare din Autonomia Găgăuză. Decizia Curții Constituționale este definitivă și nu poate fi suspusă niciunei căi de atac.