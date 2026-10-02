Pasagerii FlyOne nu au de ce să-și schimbe planurile de călătorie. Compania anunță că toate zborurile sunt operate conform programului, după perchezițiile desfășurate ieri de PCCOCS la sediul companiei, dar și la domiciliile fondatorilor și ale unor angajați. Într-o reacție publicată astăzi, FlyOne susține că informațiile prezentate de procurori creează o imagine distorsionată asupra activității sale și respinge acuzațiile privind eventuale încălcări fiscale. Într-o reacție pentru PRO TV, responsabilii de Procuratura Generală ne-au comunicat că urmărirea penală a fost pornită în baza unei bănuieli rezonabile privind comiterea infracțiunilor anunțate. Procurorii precizează că, după administrarea și coroborarea probelor, urmează să fie adoptată o soluție conform legii, iar despre aceasta opinia publică va fi informată.

FlyOne susține că toate fondurile investite au fost declarate organelor fiscale

Reprezentanții companiei spun că perchezițiile au vizat banii investiți la fondarea FlyOne, în 2015. Compania afirmă că aceste fonduri au fost declarate organelor fiscale, iar taxele și contribuțiile au fost achitate. FlyOne mai spune că a trecut, de-a lungul anilor, prin mai multe controale fiscale și că, potrivit informațiilor pe care le deține, acestea nu au depistat abateri care să confirme o eventuală eschivare de la plata impozitelor.

Compania contestă și perioada indicată de Procuratură în comunicatul despre anchetă. Potrivit FlyOne, procurorii au vorbit despre presupuse acțiuni desfășurate „din 2016 până în prezent”, ceea ce, în opinia companiei, lasă impresia că sunt puse sub semnul întrebării toate activitățile sale din ultimii zece ani.

„Persoanele din interceptările făcute publice de Procuratură nu au legătură cu structura companiei”

FlyOne susține că nici persoanele din interceptările făcute publice de Procuratură nu au legătură cu structura companiei. Potrivit lor, acestea nu sunt nici proprietari, nici asociați și nici angajați ai companiei.

În reacția sa, FlyOne face legătura între percheziții și disputa privind participațiile companiei. Acționarii au declarat anterior că nu intenționează să-și cedeze cotele-părți. Compania atrage atenția și asupra datei documentelor care au stat la baza perchezițiilor: demersul ofițerului de urmărire penală este din 17 septembrie, ordonanța procurorului din 21 septembrie, iar mandatul de percheziție a fost emis de judecător pe 23 septembrie.

FlyOne mai afirmă că nu este prima dată când compania este vizată de asemenea acțiuni și vorbește despre 13 descinderi anterioare. Reprezentanții companiei susțin că acestea nu au avut rezultate care, din punctul lor de vedere, să justifice amploarea intervențiilor.

Compania anunță că va continua să coopereze cu anchetatorii și să prezinte documentele solicitate.

Toate zborurile sunt operate conform programului

Pentru pasageri, însă, compania transmite că situația nu afectează operarea curselor: toate zborurile FlyOne sunt operate conform programului.

Vladimir Cebotari, după perchezițiile de la FlyOne

Președintele Consiliului de administrație al FlyOne, Vladimir Cebotari a respins acuzațiile procurorilor și spune că acestea sunt „absolut nefondate” și, în opinia sa, „false”. Acesta a declarat pentru PRO TV că banii vizați în dosar ar proveni exclusiv din activitățile economice ale companiei, despre care afirmă că sunt legale și raportate autorităților. Am încercat să obținem o reacție de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, însă nu ne-au răspuns la apel.

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PCCOCS, detalii despre perchezițiile de la FlyOne

PCCOCS a anunțat că documentează un grup criminal organizat într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 40 de milioane de lei. Potrivit procurorilor, aproape 41 de milioane de lei ar fi fost folosiți la fondarea unei companii aviatice și ulterior disimulați și legalizați în Republica Moldova și peste hotare.

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, din 2016 și până în prezent, membrii grupului ar fi acționat coordonat și și-ar fi împărțit rolurile. Aceștia ar fi folosit mai multe companii, inclusiv persoane interpuse, pentru a evita achitarea impozitelor și taxelor către stat.

Aproape 41 de milioane de lei, proveniți din fonduri nedeclarate, ar fi fost folosiți la fondarea unei companii aviatice

O parte din banii care nu ar fi fost declarați corespunzător organelor fiscale ar fi fost folosiți pentru fondarea unei companii aviatice. Potrivit procurorilor, aproape 41 de milioane de lei ar fi fost disimulați și ulterior legalizați atât în Republica Moldova, cât și peste hotare.

Doar pentru anul fiscal 2016, obligațiile fiscale care ar fi fost ascunse și neachitate la buget sunt estimate la aproape 5 milioane de lei.

Ce lucruri au fost ridicate în urma perchezițiilor

Pe 1 octombrie, procurorii și ofițerii INI au efectuat percheziții la sediile unor companii, la domiciliile persoanelor vizate și în automobilele acestora. În urma descinderilor au fost ridicate documente contabile, bani, calculatoare, înscrisuri de ciornă și alte materiale care ar putea avea legătură cu dosarul.

Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.

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Cebotari susține că procurorii nu au fost prezenți

Președintele Consiliului de administrație al FlyOne, fostul ministru al Justiției Vladimir Cebotari, a declarat ieri pentru PRO TV că la percheziții au participat ofițeri mascați ai INI și reprezentanți ai Serviciului Fiscal de Stat. Potrivit lui, procurorii nu ar fi fost prezenți la acțiunile de urmărire penală.

Cebotari susține că dosarul în baza căruia au fost efectuate perchezițiile are un alt număr de identificare, însă faptele investigate ar fi fost verificate și anterior.

„Procurorii au lipsit, este un dosar cu alt număr de identificare. Faptele însă au mai fost verificate și anterior”, a declarat Vladimir Cebotari pentru PRO TV.

Potrivit acestuia, este vorba despre fapte care s-ar fi produs în ultimii ani și care ar fi constituit anterior obiectul altor verificări. Cebotari nu a precizat despre ce verificări este vorba, însă susține că fondurile investigate au fost calculate, iar impozitele ar fi fost achitate în mai multe rânduri.

Președintele Consiliului de administrație al FlyOne a mai spus că perchezițiile au avut loc atât la sediul central al companiei, cât și la domiciliile unor angajați. Printre adresele vizate s-ar fi numărat și locuința sa.

Potrivit lui Cebotari, în total ar fi fost vizate aproximativ 10 adrese.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL RM: „Justiția are toată libertatea să facă tot ceea ce consideră necesar”

Subiectul perchezițiilor a fost abordat și în cadrul conferinței de presă susținute astăzi de premierul Vasile Tofan. Întrebat dacă Executivul are vreo legătură cu acțiunile oamenilor legii, șeful Guvernului a respins existența vreunei ingerințe în procesul judiciar.

Premierul a declarat că justiția trebuie să aibă libertatea de a acționa și a susținut că nu au existat intervenții nici din biroul său și, din câte cunoaște, nici din alte structuri ale Executivului.

„Dacă dumneavoastră aveți impresia că cineva dă sunete de aici la procurori și le spune ce să facă, vreau să vă asigur că nu lucrează lucrurile așa. Vreau să vă asigur că, cu siguranță, din biroul meu nu a avut loc nicio ingerință în procesul judiciar și cred că nici din alte birouri ale Executivului, de asta, vreau să las procurorii să-și facă treaba așa cum știu ei mai bine”, a declarat Vasile Tofan.

FlyOne, în conflict cu autoritățile din această vară

Perchezițiile au loc în contextul unor neînțelegeri mai vechi dintre compania FlyOne și autoritățile de la Chișinău, devenite publice la sfârșitul lunii iunie.

Atunci, Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului nu a aprobat investițiile FlyOne într-un domeniu considerat de importanță pentru securitatea statului și a obligat compania să-și modifice, în termen de 90 de zile, structura de control.

Decizia presupunea redistribuirea cotelor de proprietate, a drepturilor de vot sau a atribuțiilor conducerii, astfel încât să fie schimbate persoanele care dețin controlul asupra deciziilor principale ale companiei.

În urma acestei decizii, FlyOne a inițiat o procedură de arbitraj comercial internațional împotriva Republicii Moldova.