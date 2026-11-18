Republica Moldova s-a zguduit la propriu noaptea trecută, din cauza unui cutremur cum nu s-a mai înregistrat de mulți ani. Seismul a durat în jur de 15 secunde și a avut o intensitate puternică. În timp ce primele estimări arătau că ar fi de 6,5 pe scara Richter, o evaluare ulterioară a arătat că mangnitudinea a fost de 5,7 grade. În Republica Moldova, pagube nu au fost înregistrate, dar circa 900 de oameni, speriați, au telefonat la Serviciul 112. Momentele în care țara s-a clătinat au fost fixate și de camere de supraveghere. Imaginile arată amploarea seismului.

Era trecut de ora 2 și 48 de minute, când au apărut primele zguduituri. La început, păreau ușoare, însă în scurt timp au ajuns la o intensitate maximă. S-a văzut amploarea și pe camerele de supraveghere. Imaginile arată cum încăperile se clatină, obiectele cad, iar pe fundal se aude un zgomot puternic. Pentru cei aflați la etajele superioare, seismul a fost și mai înfricoșător.

Camerele de supraveghere se clătinau atât de tare, încât imaginile deveneau neclare. (sa punem pe text

S-a instalat panică și agitație și la Aeroport. Unul dintre pasageri a surprins momentul în care clădirea a început să se miște.

Seismul s-a produs la ora 2:48, în zona Vrancea din România, la o adâncime de aproximativ 121 de kilometri. Cutremurul a avut o magnitudine de 5,7 pe scara Richter, iar în Republica Moldova intensitatea seismică a ajuns la 5 grade. Directorul Institutului de Geologie și Seismologie din Moldova a declarat pentru PRO TV că seismografele și accelerografele digitale au înregistrat mișcări seismice timp de trei minute, însă oamenii au simțit efectiv cutremurul aproximativ 15 secunde.

Igor NICOARA, DIRECTORUL INSTITUTULUI DE GEOLOGIE ȘI SEISMOLOGIE: „În privința duratei, însuși sesimul în focar a avut loc circa 18 secunde. Oamenii, la noi, l-au resimțit circa 15 secunde, iar aparatajul a înregistrat o durată de 3 minute.”

Panicați oamenii au sunat la 112, au fost înregistrate circa 900 de apeluri.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „ A fost o explozie de apeluri la 112. Centrul Național de Criză a fost activat imediat. Din fericire, nu am avut distrugeri masive.”

Serghei DIACONU, DIRECTORUL CENTRULUI NAȚIONAL DE MANAGEMENT AL CRIZELOR: „O bună parte s-au adresat cu întrebări despre informare, ce să fac sau să anunțe despre cutremur. Printre ele au fost și circa 82 de apeluri de necesitate de îngrijiri medicale. Deci, persoanele pe bază de stres s-au adresat pentru îngrijirii, ca să solicite ambulanța.”

Curios este faptul că utilizatorii de telefoane Android au fost avertizați despre cutremur, prin alerte sonore. Momentul în care a fost emisă una dintre notificări a fost surprins de o cameră de supraveghere instalată în locuința unei familii... doar după câteva secunde a pornit și seismul, care a zbuduit întreaga încăpere.

Sistemul Google a transformat telefoane în adevărate seismografe. Senzorii au detectat primele vibrații și a transmis alerte în zonele care au fost afectate. Pentru cetățenii moldoveni, este pentru prima dată când primesc o asemenea notificare. A fost posibil datorită unui upgrade făcut de Google la mijlocul lunii octombrie.

Serghei DIACONU, DIRECTORUL GENERAL AL CENTRULUI NAȚIONAL DE MANAGEMENT AL CRIZELOR: „Este integrat în sistemul de servicii noi Google, care unește sistemele din toată lumea și este foarte bine că persoanele pot să aibă acces la această informație. Oricum, trebuie să cunoaștem că acele alerte sunt cu aproximație, nu lucrează atunci când telefonul nu are conexiune la internet și nu vă pot da detalii inclusiv ce să faceți, deci este doar o alertă generală.”

Cutremurul nu a provocat pagube, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „În caz de cutremure, oamenii trebuie să urmeze câțiva pași:

- Dacă se află în interior, să rămână acolo, să se adăpostească sub o masă solidă și să-și protejeze capul, evitând ferestrele și obiectele care pot cădea.

- Nu trebuie să fugă spre ieșire și nici să folosească ascensorul.

- Cei aflați afară trebuie să se îndepărteze de clădiri, copaci și cabluri electrice, iar șoferii să oprească într-un loc sigur și să rămână în mașină până la încetarea seismului.

- După cutremur, oamenii sunt îndemnați să verifice dacă există pericole și să apeleze 112 în caz de urgență.”

REGULI ÎN TIMPUL UNUI CUTREMUR

1. Dacă sunteți în interior, protejați-vă capul și adăpostiți-vă sub o masă solidă.

2. Evitați ferestrele și obiectele care pot cădea.

3. Nu vă grăbiți spre ieșire și nu folosiți ascensorul.

4. Dacă sunteți afară, îndepărtați-vă de clădiri, copaci și cabluri electrice.

5. Dacă sunteți la volan, opriți într-un loc sigur și rămâneți în mașină.

6. Nu intrați în clădiri avariate.

7. Apelați 112.