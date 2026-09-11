Cetățeanul indian de 32 de ani, reținut în Republica Moldova în baza unei notificări INTERPOL, a fost predat autorităților din India. Extrădarea a fost realizată după finalizarea procedurilor dintre cele două state, fiind prima de acest fel între Republica Moldova și India.

Potrivit poliției, bărbatul a fost reținut pe teritoriul Republicii Moldova la 24 februarie, în baza unei notificări internaționale INTERPOL, emisă la solicitarea autorităților indiene.

Potrivit autorităților indiene, acesta este vizat în mai multe cauze penale pentru infracțiuni deosebit de grave și ar fi asociat unei rețele criminale.

Este vizat în mai multe cauze penale

Cetățeanul indian este acuzat de omor, tentativă de omor, extorcare, trafic de droguri, trafic de arme și agresarea unor polițiști.

Procedura de extrădare a fost finalizată în urma schimbului de informații și a coordonării dintre instituțiile abilitate din Republica Moldova și India, iar bărbatul a fost predat autorităților competente din India.

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