44 de cazuri de violență în familie au fost raportate în ultimele 24 de ore în Republica Moldova. În 10 dintre acestea au fost emise ordine de restricție de urgență, iar șase victime au beneficiat de ordonanțe de protecție.

Potrivit poliției, în aceeași perioadă, au fost înregistrate două cazuri de încălcare a ordinelor de restricție și un caz de violență între membrii familiei, soldat cu vătămări neînsemnate.

Totodată, nu au fost documentate încălcări ale ordonanțelor de protecție.

Unde pot cere ajutor victimele

Persoanele care se confruntă cu violență în familie sunt îndemnate să ceară ajutor. În caz de pericol, pot apela numărul de urgență 112 sau linia telefonică 0800 88 008.

Cazul lui Mihail Crivorucenco

Cazul lui Mihail Crivorucenco a ajuns în atenția publică după ce fosta soție l-a acuzat că ar fi agresat-o și amenințat-o ani la rând. Femeia spune că a cerut în repetate rânduri ajutorul autorităților. Instanța a emis două ordonanțe de protecție. A fost dispusă și monitorizarea electronică. De partea cealaltă, Mihail Crivorucenco respinge acuzațiile și spune că nu a agresat-o pe fosta soție. În prezent, acesta activează în cadrul IGP într-o funcție de execuție.

Un bărbat, plasat în arest după ce și-ar fi urmărit soția

La 6 septembrie, un bărbat a fost reținut și plasat în arest pentru 30 de zile, după ce și-ar fi urmărit soția, ar fi mers la domiciliul acesteia și ar fi amenințat-o cu moartea. Femeia ar fi sesizat în repetate rânduri comportamentul agresiv al soțului, iar măsurile de protecție dispuse anterior nu l-ar fi oprit.

Tragedia de la Măgdăcești

Un alt caz care a provocat reacții puternice a avut loc la Măgdăcești, la sfârșitul lunii august. Pe 31 august, doi soți, de 47 și 42 de ani, au fost găsiți decedați în propria gospodărie. Primele cercetări au indicat că bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care s-ar fi sinucis. Potrivit surselor din Poliție, cu câteva săptămâni înainte, oamenii legii interveniseră în familie într-un caz de violență. Atunci a fost pornit un proces penal, iar instanța a emis un ordin de protecție prin care bărbatului i se interzicea să se apropie de familie. Acesta urma să fie și monitorizat cu o brățară electronică.

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