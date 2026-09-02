Noul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, ajuns de la București de la Chișinău, recunoaște că situația economică a Republicii Moldova nu este deloc bună. Într-o declarație de după prima sa ședința de Guvern, acesta spune că autoritățile trebuie să ia decizii politice dificile acum, pentru ca lucrurile să fie mai bune în viitor. Declarațiile au fost făcute după prima ședință de Guvern la care a participat, în calitate de ministru.

Claudiu NĂSUI, MINISTRUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE ȘI DIGITALIZĂRII: „Situația financiară nu este una ușoară, cu un deficit relativ mare, împrumuturi mai ales pe termen scurt.Trebuie să faci niște alegeri grele și cred că guvernul Tofan e aici ca să facă aceste alegeri. M-am uitat mai degrabă pe ceea ce privește Ministerul Economiei. Dacă sunt și sunt acolo niște zone în care putem să ajutăm la reducerea deficitului, vă asigur că o vom face.”

Claudiu Năsui a apreciat însă partea ce ține de digitalizarea proceselor și serviciilor. În acest context, spune că se va concentra în special pe dezvoltarea economică a țării.

Claudiu NĂSUI, MINISTRUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE ȘI DIGITALIZĂRII: „Zona pentru care aș avea priorități mai multe sunt pe partea de companii de stat, pe partea de reducerea risipei și pe partea de modernizarea economiei, mai ales prin atragerea de investiții noi autentice, investiții private, nu neapărat publice.”

Claudiu Năsui a fost investit în funcția de ministru al Economiei la propunerea premierului Vasile Tofan. Noul ministru este economist de profesie și, până a veni la Chișinău, a fost deputat USR. Timp de 9 luni, între decembrie 2020 și septembrie 2021, a ocupat funcția de ministru al Economiei în Guvernul României. Numirea lui Năsui a fost criticată însă de opoziție, dar și mai mulți analiști politice, pentru că acesta nu ar cunoaște realitățile din țară.