Trei persoane, inclusiv un copil, au fost salvate de pompieri după ce un apartament de la etajul patru al unui bloc din municipiul Bălți a fost cuprins în totalitate de flăcări. Acestea au fost scoase din locuință prin geam, cu ajutorul autoscării de intervenție.

Potrivit IGSU, apelul la 112 a fost recepționat la ora 12:37. Incendiul s-a produs într-un bloc cu cinci etaje de pe strada Strîi.

La locul incendiului au intervenit trei echipe de pompieri și salvatori. Ajunși, aceștia au stabilit că apartamentul de la etajul patru era cuprins în totalitate de flăcări. Focul a afectat și balconul apartamentului de la etajul superior.

Incendiul, lichidat după mai bine de o oră

Flăcările au fost localizate la ora 13:15, iar incendiul a fost lichidat complet la ora 13:51.

În timpul intervenției, pompierii au evacuat din scara blocului alte șase persoane, inclusiv un copil, pentru a preveni intoxicarea acestora cu produsele de ardere.

Un bărbat, transportat la spital

În urma incendiului, un bărbat de 40 de ani a suferit arsuri ușoare. Acesta a fost preluat de un echipaj medical pentru îngrijiri.

Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilite de specialiști.

*Sursa video: Nord Info